„Milan je miláčkem všech Ostraváků, takže pro diváky je to tahák a zpestření. Pokud tedy přijede, což ještě nemám potvrzené,“ říká Deníku strůjce mužstva celku z Bazalů Petr Zajaroš.

Hapalův dárek? Nejdelší volno v lize nemají pražská „S“ ani mistr, ale Baník

Připraveni jsou však i v táboře Vítkovic. A to nejen po fotbalové, ale i pořadatelské stránce. „Byly by to trochu manévry, protože by se dala čekat vysoká návštěva,“ připouští Zdeněk Malchárek, manažer vítkovického týmu, který má organizaci derby na starosti.

„Baník ovšem nebude jen Milan Baroš, máme tam i jiné kluky, kteří za sebou mají skvělou kariéru, jsou velkými jmény a účast si zaslouží,“ podotýká Zajaroš a připomíná osobnosti jako René Bolf, Zdeněk Pospěch, Tomáš Bernady, Peter Drozd, Tomáš Mičola Václav Daněk a další.

VIDEO: Vrchol roku Baníku! Sparta, Baroš a plný dům, podívejte se na atmosféru

„Ale i my máme dobré hráče,“ upozorňuje Malchárek. „Jasně, když (Baroš) bude hrát, zaměříme se na něj, aby nám tam nefrknul, ale rychlostních typů tam Baník bude mít víc. My se budeme snažit konkurovat, pokud možno vyhrát, ale brát budeme i remízu,“ pokračuje Zdeněk Malchárek, přičemž ví, jeho tým poslední dva zápasy padl 2:6 a 0:6. „Uvidíme, koho proti nám Vítkovice postaví,“ usmívá se Zajaroš.

„To jsme měli zraněné brankáře, teď přijede i Tomáš Grigar, který ještě chytá v Teplicích ligu, takže věříme, že když vzadu bude opora, tak máme šanci,“ doufá Zdeněk Malchárek.

VIDEO: Covid tradici neukončil. Podívejte se, jak šli fanoušci Baníku Ostravou

„Ale těšíme se, protože jsme poslední dva roky v prosinci kvůli covidu nehráli, takže se to vrátilo zpátky do starých kolejí,“ je rád šéf vítkovického mužstva. „Ani my se nemůžeme dočkat. Nemohlo se dlouho hrát v klasickém období. Sám jsem zvědav, jak to dopadne. Ale věřím, že to diváky pobaví,“ uzavírá pozitivně Petr Zajaroš.

Nominace

Vítkovice: Tomáš Grigar, Alan Twardzik – Vlastimil Stařičný, Pavel Malchárek, Ondřej Kušnír, Jan Baránek, Ivan Martinčík, Daniel Rygel, Kamil Papuga, Martin Rozhon, David Mýdlo, David Levčík, Michal Kovář, Martin Janík, Radim Derych, Jan Moravčík, Milan Lišaník, Tomáš Hejdušek. Trenéři: Ivan Kopecký, Josef Kalus, Bohuš Keler a Lubomír Vlk. Manažer: Zdeněk Malchárek.

Baník Ostrava: Tomáš Bernady, Petr Vašek, Antonín Buček, Tomáš Tuhý (host) – Petr Veselý, René Bolf, Michal Šlachta, Daniel Tchuř, Rostislav Kiša, Peter Drozd, Zdeněk Pospěch, Radim Wozniak, Vladimír Čáp, Augustin Antalík, Tomáš Mičola, Milan Páleník, Filip Racko, Petr Joukl, Adam Varadi, Jan Svatonský, Milan Baroš, Libor Žůrek, Petr Samec, Václav Daněk

Rozhodčí: Svatonský, Ondračka, Picmaus.