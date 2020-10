„Jsme zklamaní, že se opakoval minulý ročník, kdy jsme také hráli v sestavě hráčů, kteří tolik nenastupují a nezvládli jsme to. Dnes se to opakovalo,“ nebyl spokojen s výkonem mužstva Marek Janečka.

Jaké jsou vaše pocity?

Nevypadá to dobře. Jsem smutný z toho, že jsme prohráli, je to zklamání, ale uvědomujeme si, že si za něj můžeme sami. My jsme za ten výsledek zodpovědní.

Trenéři dali šanci dalším hráčům kádru, aby chytili svou šanci porvat se o místo v základu. To ale nevyšlo…

Nevyšlo, měli jsme šanci se ukázat, ale prohráli jsme. V takových zápasech by se měla projevit naše zkušenost, protože jsme prvoligoví, kdežto soupeř ne, ale neprojevila se. Hlavně v první půli to vůbec nevypadalo na to, že je tam rozdíl soutěže. Ten by se měl projevit. Je třeba být sebekritický, i když jsme hráli v jiném složení. Prostě jsme se o sestavu neporvali. Ani jeden z nás.

Je těžké pro takto složenou sestavu, která spolu obvykle nehraje, odehrát mistrovský zápas?

Jednoduché to není, ale i tak jsem si myslel, že to zvládneme, a že se loňský ročník opakovat nebude. Na psychiku to není nic příjemného, holt se zase musíme soustředit na ligu, i když kdo ví, kdo z nás se jí bude přímo účastnit.

Nenašel byste na zápase žádné pozitivum?

Vyšlo aspoň střídání, pak jsme se zvedli, jenže dohánět stav 0:3 a pořád jen dobývat branku hostí, to je těžké. Kdo někdy hrál fotbal, potvrdí to. Ale to samozřejmě není výmluva. Je to naše chyba, nepromluvili jsme trenérům do sestavy pro ligu, a že jsme drželi míč, to je k ničemu. Ve vápně se nám nedařilo a zkrátka jsme prohráli.

V lize vás teď čeká Brno. Co byste řekl k tomuto soupeři?

Viděl jsem ho na videu několikrát. Už mi to připadá tak, že sedím víc u videa, než trénuji. Ale je to pomoc pro mě i pro trenéra. Co k Brnu? Není v optimální formě, neboduje ani doma, ani venku a celkově není v dobré pozici, to je jasné. Jenže o to je to pro nás možná horší. Už potřebují bodovat, vyhrát. Nechtěl bych být zase tím, kdo nakopne soupeře. Brno je směrem dopředu dobré, hráči jsou nepříjemní a budou dělat vše pro to, aby se konečně chytili. My jim to musíme znemožnit.