Mrázek, sedmatřicetiletý odchovanec krnovské kopané, to jako hráč dotáhl až do ligy, a to barvách Hradce Králové. Část své kariéry prožil také v Opavě, kde se dal i na trenérskou dráhu, vedl dorosty tamního SFC a dosahoval s nimi dobrých výsledků. Jeho asistentem bude Pavel Malcharek. „Je pravdou, že s Havířovem jsem v kontaktu,“ přiznal Deníku Tomáš Mrázek.

Havířovští momentálně hrají divizi, tedy stejně jako Řepiště, odkud Bugáň přišel. „Na tak velké město je to ale nízká soutěž. Cílem je v další sezoně zaútočit na postup do MSFL,“ nastínil Deníku plán člověk, jenž je dobře obeznámený s děním ve fotbalovém klubu MFK Havířov.

Obměnou má projít také hráčský kádr. První velkou posilou by se měl stát opavský odchovanec Jan Schaffartzik, který byl ještě v podzimní části kapitánem druholigového Prostějova. Na kontě má i 62 startů v nejvyšší soutěži, všechny v barvách Opavy.

OSOBNOSTI REGIONU! Bronislav Šimša si potřásl rukou s fotbalovými legendami

V souvislosti s Havířovem padlo také jméno dalšího Opaváka, a to Jana Žídka. Není vyloučeno, že by se v Havířově mohli objevit bývalí hráči z Řepišť jako například Cverna, Skřehot nebo Matěj. Ale to všechno až od příští sezony. Každopádně havířovský fanoušek se má na co těšit.