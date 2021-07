Někdejší záložník Baníku Ostrava, Frýdku-Místku, či Petřkovic byl posledním z celého pelotonu 179 přihlášených střelců, kdo se musel během pondělního svátečního odpoledne vykoupit. Několikrát pak měl štěstí, ale nakonec dotáhl své snažení k úspěchu. „Přitom samotné penalty jsou u mě až na druhém místě. Já tady vždycky chodím kvůli společenské události, pobavit se s kamarády, určitě ne proto, abych vyhrál. Takové ambice nemám,“ usmíval se krátce po triumfu sedmatřicetiletý Cesnek.

Postupem času však začal na nejvyšší mety myslet. „Když jsem dával góly, soupeři kolem odpadávali a najednou nás zbývalo posledních dvacet, říkal jsem si, že by to mohlo klapnout. Jednu jsem pak nedal, minul jsem, trochu padla na mě nervozita, protože víte, že můžete vyhrát. Nakonec to ale i tak vyšlo,“ oddechl si.

„V závěru to tam gólman málem jednou vytáhl, pak to zase štrejchlo o tyčku. Štěstí ale stálo při mně,“ dodal Martin Cesnek, který během své kariéry patřil k exekutorům penalt.

Vybavil si i jednu vzpomínku. „Nezapomenu na poslední v Petřkovicích. Vedli jsme 3:0, už tam byly i srandičky, a já to chtěl narvat nártem pod břevno, ale místo toho jsem levou tyčku minul asi o metr. Od té doby jsem už nekopal,“ pokrčil rameny Cesnek.

Na straně poraženého Vojtěcha Lyčky panovalo pochopitelně zklamání. „Bohužel vykoupit jsem se musel po ráně do břevna, to je škoda. V rozstřelu jsem byl hodně nervózní, což mělo velký vliv,“ přiznal Lyčka s tím, že fotbal hraje, na penalty ale nechodí. „Proto jsem překvapený, že jsem došel tak daleko,“ doplnil s úsměvem.

Mezi kadety byl nejlepší jedenáctiletý hráč Baníku Ostrava Michal Kantor, který tak navázal na své předloňské vítězství. V kategorii žen došla nejdál Tereza Plesníková, brankářům pak vládl Richard Silber, který vychytal 35 pokutových kopů.