Jak předseda Okresního fotbalového svazu Karviná Jiří Lincer, tak první muž havířovského fotbalu Bronislav Šimša se shodují, že Berbr měl a nejspíš ještě nějakou dobu bude mít pod palcem českou komoru fotbalové asociace.

Jak mocného muže vnímali při osobním setkání? Myslí si, že jeho odsunem se atmosféra v českém fotbale pročistí?

„Berbrovu zatčení se vůbec nedivím. Byla to jen otázka času. Sám jsem několikrát byl na valné hromadě a viděl jsem, jak to tam funguje. Berbr sám působil autoritářsky, chodil mezi námi namistrovaně a měl všechno ošéfované. Čecháčci mu zobali z ruky. Našlo se jen pár odbojných klubů, ale jejich podněty nebo připomínky byly vždy smeteny ze stolu. Několikrát nám tam vyhrožovali UEFOU, přestalo mě to bavit, takže už tam ani nejezdím,“ sdělil Deníku Bronislav Šimša.

Podobně vnímal místopředsedu asociace za Čechy i Jiří Lincer. „Překvapení to asi není, Romana Berbra jeho pověst opravdu předchází. My jako moravská komora ho nevolíme, on kandiduje vždy jen za českou část, ale valných hromad se účastním pravidelně a pochopitelně vidím, jak má českou komoru pod palcem. Jeho vliv je obrovský. Když se volí, tak téměř jednomyslně. Najde se pár odvážlivců, kteří zvednou ruku proti němu, ale to je jen kapka v moři,“ přibližuje Lincer.

Nikdo z české strany si totiž Berbra nechce poštvat proti sobě. „S ním není radno se přít, je dobré být s ním zadobře. Má plno následovníků, chce se mi říct přímo nohsledů, kteří dělají vše, co nařídí. Já sám proti němu nemohu říct nic špatného, protože český fotbal významně podržel v době, kdy padl tehdejší šéf svazu Miroslav Pelta. Vše o něm vím jen z doslechu a zpráv,“ připustil Lincer.

Nicméně je veřejným tajemstvím, že Roman Berbr si díky svým nekalým praktikám zajistil moc v tuzemském sportu číslo jedna. Nátlakem a z pozice moci ji pak posiloval a navíc určoval, jakým směrem se fotbal minimálně v Čechách bude ubírat. Na Moravu totiž jeho dlouhé prsty nedosáhly.

Bronislav Šimša si nemyslel, že Berbr by ze svých funkcí ve FAČR odstoupil sám, nicméně v pondělí odpoledne se tak stalo. „To se divím, tihle lidé mají hroší kůži. Myslel jsem, že fotbal sám ho musí vykopnout ze svých řad. Nicméně jeho odstoupením si nemyslím, že by mělo dojít k nějakému zlepšení situace,“ přiznává upřímně Šimša.

Proč? „Vidíte, že aféra kolem Pelty se táhne doteď a prakticky se nezměnilo nic. Je to samozřejmě šance, ale to by se musel kompletně vyčistit celý ten Augiášův chlév, úplně rozprášit současné vedení, zpřetrhat vazby na kraje, kde sedí Berbrovi lidé. Pár těch, kteří by s tím mohli pohnout, by se ve fotbalovém hnutí asi našlo, otázka je, jestli se jim bude chtít. Před časem se snažil o převrat i Ivan Hašek, velká osobnost naší kopané, a nakonec se raději stáhl, když se blíž seznámil s prostředím a všemi lidmi, se kterými by měl pracovat. Morava by udělala nejlépe, kdyby se od Čech úplně odtrhla,“ má jasno havířovský předseda.

Ani Lincer si nemyslí, že Berbrovým pádem se situace v českém fotbale kdovíjak zlepší. „Moc tomu nevěřím. Berbr je pracovitý člověk, takže si stihl vybudovat rozsáhlou síť svých soukmenovců. Jak se říká, ta chobotnice je po Čechách rozlezlá tak, že by trvalo nekonečně dlouho, než by se jí ufikla všechna chapadla. Začít s čistým stolem je prakticky utopie, protože to by se musela začít úplně od začátku,“ míní Lincer.

Jak by podle něj takový utopický scénář měl vypadat? „Předně by se do okresů museli dosadit noví lidé, kteří to s fotbalem myslí upřímně a čestně, a kteří se otevřeně staví proti Berbrovi. Je ale problém, kde je vzít. Nikdo totiž fotbalovou funkcionařinu nechce dělat. Z nových lidí na okrese by se pak volili noví lidé na krajích a následně na valné hromadě asociace. Jenže v Čechách dělají na krajích a v okresech většinou bývalí rozhodčí, kteří kdy měli co do činění s Berbrem, takže jak říkám, jeho síť zasahuje do všech míst,“ mávl rukou Jiří Lincer.