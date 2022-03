V národním týmu byl součástí základní sestavy na třech evropských a jednom světovém šampionátu. Nejpamátnější gól vstřelil ve čtvrtfinále ME 1996 proti Portugalsku. V 53. minutě zamířil na gólmana Baíu a dloubákem ho překonal. Byla to vůbec první Poborského branka v reprezentaci. Ta nakonec padla až ve finále s Němci. „Přišlo mi to jako nejjednodušší řešení,“ vykládal tehdy novinářům s úsměvem.

„Karel byl velká osobnost. Tyhle hráče jsem obdivoval, byl úžasný,“ řekl o Poborském legendární trenér Petr Uličný. „Měl tah na bránu, vynikající centry, výborné řešení koncovky, viz ten gól s Portugalskem, jak přehodil toho jejich brankáře,“ doplnil Uličný.

Euro 1996 bylo pro Poborského zlomovým turnajem. Po něm přestoupil do slavného Manchesteru United. Tam to měl ale složité. Na jeho postu kouzlil David Beckham, a tak odehrál v dresu Rudých ďáblů během půldruhého roku jen 47 utkání, ve kterých vstřelil pět branek. Po sezoně 1996/1997 oslavil s týmem titul v Premier League.

Zahrál si ještě za Benfiku a Lazio Řím, aby se v roce 2002 vrátil zpět do Česka, kde vybojoval se Spartou dva tituly a zahrál si tam i Ligu mistrů. Profesionální kariéru zakončil v Českých Budějovicích. „Jsou chvíle, na které se nezapomíná. Jsou to hlavně ty poslední zápasy, kdy se přebírají poháry,“ prohlásil Poborský.

Vidět byl také na bronzovém ME 2004. Všichni si jistě vzpomenou na skupinové boje a fantastický obrat s Nizozemskem z 0:2 na 3:2. Vítězný gól tehdy připravil v 88. minutě luxusní přihrávkou pro Šmicera právě Poborský.

„Byl to náš typický fotbal, česká vyčůranost. Znali jsme se dlouho a byli jsme kamarádi i mimo hřiště. Kdyby nám tenkrát zhasli světla, hráli bychom náš fotbal i potmě. Měli jsme v sobě automatismy,“ vykládal.

Poté, co přestal hrát fotbal, vrhl se Poborský, přezdívaný „Steve“ podle kanadského lyžaře Steva Podborskiho, na dráhu funkcionáře. V Dynamu působil jako generální manažer, poté se stal činovníkem Fotbalové asociace ČR a v loňském roce kandidoval na post jejího předsedy. V současné době je ředitelem Oddělení elitní mládeže.

„Mám mistrovské tituly, byl jsem na třech mistrovstvích Evropy i na světovém šampionátu. Stal jsem se Fotbalistou roku své země. Nedá se říct, že něco je pro mě víc,“ řekl Poborský při svém loučení na jaře 2007.

„Nikdy jsem neměl žádná předsevzetí a nějaké dlouhodobé cíle. Vždycky jsem šel od zápasu k zápasu a kariéra mi přinesla spoustu krásných chvil. Nic takového, čeho bych litoval, si neuvědomuji. Jsem naprosto spokojený," dodal Karel Poborský.

KAREL POBORSKÝ

Narozen: 30. března 1972 v Jindřichově Hradci

Hráčská kariéra: Třeboň (1978 až 1984), České Budějovice (1984 až 1987), Třeboň (1987/1988), České Budějovice (1988 až 1994), Viktoria Žižkov (1994/1995), Slavia Praha (1995/1996), Manchester United (1996/1997), Benfica Lisabon (1997 až 2001), Lazio Řím (2001/2002), Sparta Praha (2002 až 2005), České Budějovice (2005 až 2007).

Česká liga: 179 zápasů/59 gólů

Reprezentace: 118 zápasů/8 gólů

Největší úspěchy: vicemistr Evropy 1996, semifinalista ME 2004, účastník ME 2000 a MS 2006 (obě základní skupina), mistr Anglie 1997, 3krát mistr Česka (1996, 2003, 2005), semifinalista Poháru UEFA 1996, český Fotbalista roku 1996 (spolu s Patrikem Bergerem), člen All Stars týmu ME 1996, 3krát Osobnost české ligy (2003, 2004, 2005).