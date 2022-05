Řekněte, proč právě Celtic? Je slavný skotský klub, doslova ztělesnění fotbalové tradice, vždyť je to jeden z nejstarších klubů na světě. V tomto okamžiku, kdy spolu hovoříme, je 51násobným skotským mistrem, ve středu večer už to číslo bude možná o jeden titul vyšší. Je to vítěz Poháru mistrů, klub s věhlasnými fanoušky, kteří jsou velmi podobní těm našim, podobně jako je Glasgow podobný Ostravě. A v neposlední řadě to bude v příští sezoně účastník základní skupiny UEFA Champions League.

Když Baník loni v záři zahajoval oslavy, oznámil, že v jejich rámci odehraje zápas s týmem z jedné z pěti elitních evropských fotbalových soutěží…

Ano, vím, kam tou otázkou míříte. V době, kdy oslavy začínaly, jsme byli opravdu velice blízko dohodě s jedním velmi zajímavým anglickým klubem. Vše se vyvíjelo správným směrem, ale to i proto, že tehdy ještě nejen tento klub vzhledem ke covidové situaci neměl v plánu žádné turné po USA, Asii nebo Austrálii. Vše směřovalo k dohodě a podpisu.

Proč to nakonec neklaplo?

Situace ve světě se najednou začala měnit, velkým klubům se otevřela možnost začít si turné, které jim garantuje příjmy v milionech eur, přece jen plánovat, což pro nás znamenalo čekat, kdy se v programu soupeře, s nímž jsme byli v jednání, definitivně uvolní termín. My už jsme ale déle čekat a zároveň riskovat, že se termín nenajde, nemohli. Proto jsme nakonec museli hledat jinde. A než se v té chvíli křečovitě držet toho záměru najít soupeře z top pětky evropských lig, ale třeba jen průměrného, velice rychle jsme se rozhodli oslovit Celtic.

Jak Skotové na nabídku reagovali?

Velmi rychle a velmi pozitivně. To, že s námi výroční utkání Celtic odehraje, bylo řečeno v řádu několika hodin.

Trvalo ale relativně dlouho, než jste tohoto soupeře oznámili…

Bylo totiž třeba uchopit celou věc právně, aby bylo v rámci smlouvy vše v pořádku, aby byl zápas pojištěn, aby byla vyřešena spousta detailů, na kterých mohla v konečném důsledku celá věc klidně ještě krachnout. Není jednoduché utkání s takovýmto velkoklubem zorganizovat. Byli jsme na jednání ve Skotsku, kde jsme si ostatně natočili i záběry pro video, jehož prostřednictvím jsme nakonec soupeře pro výroční zápas slavnostně oznámili. Ano, trvalo to dlouho, ale zároveň jen nezbytně dlouhou dobu. Jakmile bylo vše podepsáno, mohli jsme vše v součinnosti se Celtikem oznámit. Dřív ne.

Prozradíte, o jakých detailech se také jednalo?

Myslím, že nejsou překvapivé, šlo spíš o to, že jich bylo hodně. Samozřejmě doprava, ubytování, bezpečnost, catering v šatně, ale třeba také jakými míči se bude hrát. Na řadu přišla i mediální práva. Bylo toho opravdu spousta.

Velkou hvězdou soupeře je anglický brankář Joe Hart, dlouholetá opora Anglie a dvojnásobný vítěz Premier League s Manchesterem City. Mohou se na něj fanoušci těšit?

Stoprocentně. Joe Hart je jedničkou Celtiku, myslím si, že pokud bude zdravý, tak proti Baníku nastoupí.

Zástupci Celtiku si o Baníku jistě zjistili nějaké informace…

Ano. Velmi je třeba překvapila a potěšila návštěvnost na Baníku, která se dlouho držela na těch nejvyšších číslech v rámci české ligy, přestože Baník nehraje o ty úplně nejvyšší příčky. Oni si nastudovali zápasy Baníku, atmosféru na stadionu a těší se do Ostravy. I pro ty hráče to bude zajímavé, že si v rámci přípravy zahrají na plném stadionu a ne jen na soustředění v Rakousku někde na hřišti na louce.

Věříte, že bude plno?

Ano, očekávám plný stadion. Kdy jindy by měli fanoušci Baníku přijít na fotbal než v den, kdy se koná výroční zápas ke sto letům Baníku a soupeřem je takový tým, jako je Celtic?

Hodně se mezi fanoušky Baníku řeší vstupné. Na ochozy vyjdou lístky od 690 do 890 korun. Není to přepálená cena?

Co je v dnešní době vysoké vstupné? Samozřejmě, cena je vyšší než na českou ligu, ale je to prostě tím, že přijede slavný Celtic. A pořád je tady možnost vybrat si sektor, kde chcete sedět. Ta cena začíná na nějakých 490 korunách, přičemž v ceně vstupenky je i unikátní šála vyrobená k příležitosti konání tohoto zápasu, kterou navrhovali sami fanoušci. Tu dostane každý fanoušek při vstupu na stadion.

To je fajn, pořád mi to ale přijde moc drahé. Buďme upřímní, Celtic není Barcelona…

Víte, náklady na uspořádání výročního utkání s Celtikem nejsou nejnižší. Naopak, jdou do milionů korun. Což se logicky musí odrazit i v ceně vstupenky. V žádném případě to není tak, že by Baník chtěl na konání tohoto zápasu nějakým způsobem zbohatnout, a proto nasadil vyšší ceny. Naopak si myslím, že v součtu i s tou šálou, která je v ceně, se jedná o výši vstupného, která je víc než přijatelná.

Ještě poslední věc. Tušíte, kolik přiletí fanoušků z Glasgow?

Alokovali jsme jim sektor pro fanoušky hostů, který čítá osm set míst. Na to Celtic reagoval velmi pozitivně a jeho zástupci se nás ptali, zda bude možno v případě ještě většího zájmu nějaká další místa na stadionu přidat.