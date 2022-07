Dobrou zprávou je, že celý sektor D, tedy prostor v oblouku za brankou vyhrazený domácím vlajkonošům, je již měsíc vyprodán. „Vypadá to dobře,“ pousmál se kapitán Baníku Jan Laštůvka, který oslavil ve čtvrtek 7. července čtyřicáté narozeniny.

„Je jasné, že se bude hrát ve výborné atmosféře a že to bude opravdu svátek,“ doplnil Laštůvka, který už se speciálního zápasu v rámci stoletých oslav klubu nemůže dočkat. „Všichni se moc těšíme a mají se na co těšit i naši skvělí fanoušci,“ dodal Jan Laštůvka.

Laštůvka z Baníku slaví 40: Anglie mě bude štvát do konce života. Co nároďák?

Výprava Celtiku, který získal na začátku května doma ve Skotsku 52. mistrovský titul, by měla dorazit do Ostravy v úterý. Chybět by neměl ani hvězdný gólman Joe Hart, dvojnásobný šampion Premier League, jenž má na svém kontě 75 startů v anglické reprezentaci.

„Proč Celtic? Je to slavný skotský klub, doslova ztělesnění fotbalové tradice, vždyť je to jeden z nejstarších klubů na světě,“ řekl již před časem Matěj Šturala, ředitel oslav 100. výročí založení ostravského Baníku.

