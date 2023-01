Že by mu mohlo tělo po těžké léčbě při náročném nabírání ztracené kondice třeba vypovědět službu, si ani na moment nepřipouštěl. „Věřil jsem tomu, a ta víra mi dala moc sil. Testy vypadají dobře. Ano, po fotbalové stránce to asi ještě chvíli potrvá, než to vše doženu, ale už se moc těším na další zápasy a soustředění do Turecka,“ dodal Matěj Šín.

Talent Baníku o rakovině: Žádná deprese, pomáhaly maličkosti. Kdo byl inspirací?

V trenéru Pavlu Hapalovi má velkou oporu. „Věřím, že zůstane stejně pracovitý, jako je dosud. Kondiční testy měl jedny z nejlepších. S míčem to ještě není stoprocentní, protože vypadl na dlouhou dobu, věřím ale, že se do toho rychle dostane. Každým přípravným utkáním by to mělo být lepší,“ vykládal ještě před duelem ve Skalici Pavel Hapal.

Baníkovec Šín v průběhu loňského jara ještě jako sedmnáctiletý odehrál první minuty v nejvyšší soutěži. Vždy v roli náhradníka zasáhl do pěti zápasů a nasbíral celkem 95 minut. Do statistik se nezapsal. Poslední ligový zápas v ostravském dresu odehrál 15. května 2022 v Plzni, kde nastoupil na závěrečných 23 minut. Baník prohrál na hřišti Viktorie 0:1.