Olomouc, České Budějovice, Teplice či pražští Bohemians. Tito zástupci české nejvyšší soutěže jsou aktuálně na kempu ve stejné oblasti, jako ostravský Baník. Pro Slezany je turecká riviéra tradičním místem, kde jezdí trávit část období, během něhož klima v Česku neumožňuje přípravu v teple a na kvalitních terénech. To zde nehrozí. V oblasti je navíc řada tréninkových center, která nabízí množství hřišť s přírodním povrchem.

Fotbalisté Baníku Ostrava na soustředění v Turecku. Jak to vypadá u hotelu na pláži. 16. 1. 2023.Zdroj: David Hekele

Místo, kam letos kemp umístí, řešili představitelé klubu z Bazalů od začátku listopadu, kdy se do Turecka vydal šéf PR úseku Matěj Štůrala a vedoucí mužstva Tomáš Bernady. Klíčové bylo, že sám hotel je uzpůsoben pro sportovní výpravy. Ať už díky zázemí přímo v ubytování, nebo tréninkovými plochami, jež mu patří.

„Jsme přímo v Beleku, nikoliv v Laře, a hotel disponuje vlastním tréninkovým centrem. Tímto jsme podmínky pro přípravu oproti minulému roku zlepšili,“ je si jistý Štůrala.

IDEÁLNÍ NAČASOVÁNÍ

Nutno říct, že měl i štěstí, protože v době, kdy se soustředění zařizovalo, byl Baník krátce po konci Pavla Vrby a nástupu jeho jmenovce Hapala. Kdyby ke změně došlo později, hrozilo by, že by nový kouč mohl mít jiné požadavky. „Vše se odehrálo v týdnu, kdy jsme vše odlétali zařizovat, takže jsme už komunikovali a řešili vše s Pavlem Hapalem. Bylo to těsné,“ přiznává Štůrala.

„Ideální načasování. Dali jsme si pravidla, která by to mělo obnášet, pak byla možnost vybírat ze tří čtyř hotelů. Ukázali jsme na tento, a myslím, že to bylo správné,“ přitakává Pavel Hapal.

Covidová opatření v Evropě i ve světě pominula, jedinou malou komplikací tak pro Baník bylo sehnat letenky pro celé mužstvo a realizační tým, jelikož do Turecka letěl ve společnosti dalších ligistů Olomouce a Českých Budějovic. V samotném resortu chtěl být ale sám. „To byla naše podmínka,“ odhaluje Matěj Štůrala.

Hráči zde mají veškerý komfort. V hotelu, který je zasazen do prostředí palem, je k dispozici velká restaurace, několik menších, fresh bar, bowlingové i herní centrum, dva vnitřní bazény, sauny, hamaky. Jen pár desítek metrů odsud je pláž, cestu k ní lemují beachvolejbalová hřiště, malé obchůdky, venkovní bary, a bazény. „Je tu klid a relax. Hráči nemohou stěžovat,“ pousměje se Štůrala.

ZPESTŘENÍM PLÁŽ A MOŘE

Kvůli zmíněnému moři vedení výpravy zvolilo k přípravě hřiště více ve vnitrozemí. Přesto doprava trvá jen pár minut jízdy autobusem. Někteří – třeba obránce Jiří Fleišman – to ale pojímají jako součást přípravy a do areálu Susesi Sports Center, kde Baník odehraje v pátek ligovou generálku proti Cracovii Krakow, absolvují po svých. „Máme tři top hřiště na herní trénink, či zápas, a jedno na těžký trénink, které můžeme rozbít,“ přibližuje Štůrala.

Spokojený je také kouč, který dbal i na to, aby byla k dispozici dobrá posilovna a možnosti regenerace. „Vše vyhovuje. Už i počasí se po prvním dni, kdy pršelo a byl vítr, umoudřilo. Hřiště jsou perfektně připravená, takže nelze nic vytknout,“ potvrzuje.

„A dobře je i to, že do města je to kousek, takže hráči si během volného nedělního odpoledne mohli zajít na kafe, projít se třeba i na pláž, což je dobře, a určité zpestření,“ podotýká Pavel Hapal.

I režim stravování je daný. „Hotel se zaměřuje na tyto sportovní pobyty, tudíž se plně přizpůsobuje našemu režimu tréninků a zápasů, odpovídá tomu i výběr jídla, tudíž zde není žádný problém,“ říká Štůrala. „Navíc nám dvakrát denně perou a žehlí, takže máme pořád čisté věci na trénink. Vždyť se podívejte…,“ pronese s úsměvem v momentě, kdy kolem projíždí vozík s oblečením. „Doufáme, že vše bude fungovat až do konce,“ uzavírá pozitivně Matěj Štůrala.