Čtyřiadvacetiletý ofenzivní eso prošlo mládeží ostravského Baníku, nebo také Polankou, které pomohl v sezoně 2018/19 k postupu z krajského přeboru do divize. Poté se ale rozhodl vrátit do Krásného Pole, které ho fotbalově vychovalo. Má za sebou ale také složité zranění, které ho vyřadilo na několik měsíců ze hry.

To už je ale dávno, teď táhne Sokol. „Je to samozřejmě o souhře. Dostávám míče, kam potřebuju, kluci to vědí,“ připomíná Ševčík s tím, že v mužstvu má jednoho vrchního asistenta. „Na většinu branek mi asi nahrál David Mašlanka. Prošli jsme třeba i Polankou, jsme spolu sžití a on nejvíc ví, co mi vyhovuje a co je třeba. To je takový můj fotbalový brácha,“ usmívá se Ševčík.

„Zásluhu ale má na tom celý tým, všichni jsme na tom pracovali a vyšlo nám to. Dostával jsem skvělé nahrávky, byl jsem v šancích, a ty proměňoval,“ přibližuje svůj pohled.

Před začátkem ročníku si dával za cíl zdolat hranici dvaceti vstřelených branek, tu tedy o pět zásahů překročil. „A to jich mohlo být i víc,“ uvědomuje si Ševčík, před nímž je nyní další výzva. Pro většinu fotbalistů nemyslitelná.

„Na startu sezony by to asi bylo odvážné, to bych se tomu číslu zasmál, že je to dobrý vtip, ale teď je metou padesátka. A myslím, že rozhodně ne nereálná,“ soudí se zdravým sebevědomím Ševčík.

Pokud by se mu to nepovedlo, určitě by to oželel, a to v případě týmového úspěchu. Ostravané jsou v polovině ročníku sedmé nejvyšší soutěže třetí. Na vedoucí Strahovice ztrácí šest bodů. „Je jasné, že chceme hrát nahoře. Právě Strahovice jsme doma porazili o třídu (5:0). Bohužel jsme si to zkazili závěrem, kdy jsme prohráli v Hrabové. Úplně nesmyslně. Nevím, kde jsme měli všichni hlavy. Hráli jsme špatně, nedali jsme si ani přihrávku. To nás štve doteď, jelikož jsme měli dobře našlápnuto,“ lituje.

„Ale ambice jsou stejné. Chceme postoupit a uděláme pro to maximum,“ slibuje Jakub Ševčík.

A co říká na kultovní seriál Okresní přebor? „Líbí se mi moc. V kabině hodně padají známé hlášky, takže skvělé. Hlavně zachytil realitu této úrovně soutěží,“ uzavírá Ševčík.