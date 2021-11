LUKÁŠ BUDÍNSKÝ

Lukáš BudínskýZdroj: FC Baník Ostrava

Po čase dostal možnost místo odpočívajícího Daniela Tetoura v základní sestavě, ale příliš ji nevyužil. Měl dát hře Baníku myšlenku, vyniknout tím, co umí a co zafungovalo s Hradcem Králové – včasná přihrávka za obranu do šance. Snažil se, ale až na pár momentů nebyl výrazný a v 56. minutě šel ze hřiště.