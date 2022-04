STRONATIHO GÓL V ČASE 3:40

Zdroj: Youtube

V případě Stronatiho to byla kuriózní branka. Jak padla? Jeden z obránců hostí se snažil na brankové čáře ve skluzu o odkop míče, ten však trefil šťastně Stronatiho do obličeje, od kterého zamířil do sítě. Radost českého beka byla obrovská. Sam také hned ukazoval, čím se prosadil.