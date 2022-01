„Použili jsme široký kádr, ale chybělo nám pět šest hráčů, které pokud nemáme k dispozici, kvalita tu není a zatřepe s námi i juniorka Baníku. Ta je rychlostní, bojovná a v momentě, kdy se to protočí, stíhají celou dobu. My pak máme problém vůbec dostupovat hráče s míčem,“ vykládal kouč Karviné Bohumil Páník.

Do střetnutí nenasadil Brazilce, kteří teprve přiletí, ani třeba Dramého, jež je v karanténě. Další posily jsou na cestě. „Je třeba návrat hráčů, kteří tu nejsou a seskupit to tak, abychom měli aspoň patnáct kvalitních, jinak ti, kteří jsou využíváni teď, na ligu mít asi nebudou,“ dodal Páník a naznačil, že posílit je třeba v obraně i útoku.

Baníkovci měli pochopitelně z výkonu i výsledku radost. „Béčko hrálo proto, že áčko skončilo 20. prosince. Byli jsme domluveni s Ondrou Smetanou, že dá přednost těmto klukům, kteří se vrací z hostování a my to přijali, protože pro ně je to výrazně vyšší motivace, než pro hráče Karviné. Poprvé hráli proti ligovému týmu, takže motivace byla na naší straně,“ podotkl trenér Baníku B Tomáš Hejdušek.

Mladíci na hřišti předvedli to, co se po nich chtělo. „Aby byli agresivní, silní na míči, nebojí se, shodí respekt od první minuty ze sebe a to splnili, takže jsem na ně pyšný. Byli tu i kluci z dorostu a nepropadli. Naopak. Je to povzbuzení do další práce, už se těšíme na Pardubice,“ uzavřel Tomáš Hejdušek.

Tipsport liga (čtvrtek 6. 1. 2022):

Baník Ostrava – Karviná 5:2 (4:1)

Branky: 6. a 16. Šín, 11. Cienciala, 37. Bitta, 83. Bohač – 15. Papadopulos, 81. Teplan. Rozhodčí: Machálek.

Baník Ostrava (1. poločas): Murin – Zálešák, Blahuta, Harušťák, Granečný – P. Jaroň, Boula, Šín, Stojičevič, Cienciala – Bitta. (2. poločas): Murin – Zouhar, Temel, Stoklásek, Fulnek – M. Jaroň, Boháč, Říha, Holaň, Sotorník – Smékal. Trenér: Hejdušek.

Karviná (1. poločas): Ciupa – Sanneh, Křapka, Šindelář, Bartošák – Jánoš, Qose – Vlachovský, Chvěja, Sinjavskij – Papadopulos. (2. poločas): Bajza – Stropek, Zhelizko, Čmelík, Sehič, Jursa, Teplan, Durosinmi, Zych, Mikuš, Buchta. Trenér: Páník.