/PŘÍMO Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC/ Složité období pro fotbalisty Baníku Ostrava pokračuje. Z šesti posledních ligových zápasů Slezané brali jediný bod. V sobotu vyšli naprázdno i v Českých Budějovicích (1:2) a v tabulce už klesli na třináctou příčku. Jak slyšeli po celý duel z kotle hostů podporu, po skončení opět čelili požadavku na svlečení dresů. Tentokrát tak už Jan Laštůvka a spol. učinili. Naštvaně pak odkráčeli do šaten, přičemž si jako „přídavek“ vyslechli pokřik: Vy nejste Baník. „Vnímám to,“ přiznal trenér Pavel Hapal.

Dynamo České Budějovice - Baník Ostrava (18. března 2023). | Video: David Hekele

Baníku to na Jihu od začátku nešlo. Sice v úvodu měl možnost po rohu Šín, ale jinak nic. A k neplodnosti v ofenzivě se přidala nejistota vzadu. Problémy dělal Adediran, první gól domácích ještě nebyl Havlovi uznán pro ofsajd. Po půlhodině se ale Dynamo radovalo, když Škodovu hlavičku si za Laštůvku nešťastně srazil ligový debutant Zdeněk Říha. Trenéry donutila k nasazení dvacetiletého mladíka rozsáhlá marodka mezi stopery.

„Situace je těžká, nicméně jsme sem přijeli s úmyslem hrát pozorně vzadu a nedělat jednoduché chyby. Myslím, že jsme jich tolik neudělali, ale byli jsme v obraně hodně pasivní, nevyhrávali osobní souboje a soupeř byl nebezpečný. Bohužel každý kopnutý balon byl pro nás problém,“ věděl trenér Baníku Pavel Hapal, jehož tým vyrovnal chytrým podstřelením zdi Jiřího Fleišmana.

„Předem jsem byl rozhodnutý, bylo to na vápně, tak jsem to chtěl zkusit dát po zemi. Přiznám se, že to mělo být na stranu gólmana, ale maličko mi ujela stojná noha a trefil jsem to spíše patou. Že to dopadlo takhle, je ale asi jediné pozitivum,“ uznal smutně.

Právě zkušený obránce totiž ve druhé půli chyboval při jednom ze zmíněných nákopů. Zaběhl si za něj Zajíc, ten nacentroval Čermákovi, který vstřelil vítěznou branku. „Beru to na sebe,“ měl jasno Jiří Fleišman. „Já už byl přesvědčený, že to škrtnu, a půjde to na roh. Bohužel jsem nedoskočil,“ popsala opora Baníku.

Ve zbylých třiceti minutách si hosté žádný tlak nevytvořili. Jen dvakrát zakončil mimo Almási, a nevyužili brejk dva na jednoho. „Proto odjíždíme s porážkou,“ hlesl Pavel Hapal, jehož pozice je pochopitelně propírána.

Ještě zhruba dvacet minut po závěrečném hvizdu na tribuně Střeleckého ostrova debatovalo o nastalé situaci nejužší vedení Baníku – sportovní ředitel Luděk Mikloško, výkonný ředitel Michal Bělák a majitel Václav Brabec.

„Tlak na svou pozici vnímám od prvního dne, kdy jsem přišel. Je to Baník, velký klub, a tohle mě mrzí vůči našim fanouškům, kterých nás jezdí povzbuzovat mnoho,“ sdělil Hapal. A vydrží ve funkci nadále? „To se ptáte na nesprávném místě. To se neptejte mně, ale jiných,“ reagoval.

Ale jak z problémů ven? „Jedině tvrdou dřinou a prací. Jiný návod není,“ dušoval se Pavel Hapal. „Ale s takovou hrou je velice složité bodovat, protože dopředu jsme neplodní, málo nebezpeční, a do toho chybujeme vzadu. Nejsme schopní uhrát zápas s nulou,“ litoval kouč. „Leží na náš deka,“ doplnil Pavel Hapal.

Zlobě fanoušků, kteří byli tentokrát nekompromisní a jednoznačně požadovali svlečení dresů, což většina hráčů udělala, se nediví ani Fleišman. „Nebylo to nic příjemného, ale nikdo nejde na hřiště s tím, že chce prohrát. Bohužel, i soupeři bojují, Budějovice na tom také nebyly dobře, teď mají o tři body víc,“ vysvětloval obránce.

„Já je vnímám. Poslední dobou jsou nervózní, ale co můžu říct za sebe – a věřím, že i za kabinu – tak z toho také nejsme happy. Je nám jich líto, protože jezdí za námi, jsou skvělí, fandí, a po těchto výsledcích jsou rozladění. Jak jsem ale řekl, je třeba se semknout, pracovat a pracovat. Jiné východisko z této situace není,“ podotkl Pavel Hapal s tím, že věří v pomoc nadcházející reprezentační přestávky.

„Doma ale musíme zvítězit, jinak to bude špatné,“ zakončil Jiří Fleišman směrem k utkání s Libercem za dva týdny.