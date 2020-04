Někdejší výborný obránce i asistent trenéra, stojící za postupem AZetu do současné první ligy, se rozhodl pro odchod po vzájemné dohodě s vedením. „Je to rozhodnutí, které vychází ze situace. V klubu jsem už nějaký čas, a tak jsme se dohodli pro změnu a pro to zkusit zase něco nového,“ prohlásil diplomaticky Rimmel.

Jak dodal, má teď nějaký čas na to se rozmyslet, kudy se bude jeho životní etapa, donedávna spojená výlučně s hokejem, ubírat dál. „Teď budu i kvůli koronavirové situaci asi dva měsíce doma, tak mám čas na jiné činnosti. Zrovna teď třeba stavím zahradní domek,“ zasmál se.

Nevyloučil možnost, že se jeho nová kariéra nebude ubírat známým hokejovým prostředím. „V létě budu součástí hokejové školy, možná že do té doby přijde nějaká nabídka, ale spíš se připravuji na jinou variantu. Všichni víme, že kvůli aktuální situaci budou kluby teď spíš šetřit. Dovedu si sám sebe ale představit i v obchodním prostředí, k němuž mám díky dlouhodobé pozici manažera nějaký vztah. Manažer totiž neřeší jen sportovní věci, ale i ty finanční,“ uvažuje Rimmel. Zkusit něco jiného by mu nebyli proti mysli.

Když se ohlédne za tím, jakou stopu v klubu zanechal, je spokojen? „Myslím, že se nám povedlo vybudovat solidní hokejovou značku, dobře fungující klub. Rozpočet jsme měli v posledních letech prakticky konstantní, a i s ním se nám, až na jednu výjimku, dařilo dostávat se do play off. I s mladými hráči,“ pochvaluje si Rimmel.

Nabral trenérské zkušenosti

Za milník v novodobé historii AZetu považuje postup z druhé ligy do první a zabydlení se v této soutěži. „Přišel jsem rok po restartu hokeje v Havířově, kdy jeden čas hrozil jeho úplný zánik. Naštěstí se jej povedlo díky obětavým lidem oživit, vybojovali jsme postup a pak se etablovali v první lize. Pod sebe jsme dokázali stlačit i kluby s vyššími rozpočty, to mě těší,“ přiznal Patrik Rimmel.

Vždy jej potěšilo i to, když se některý z hráčů dokázal uchytit v renomovanějších klubech. „Když někdo odešel výš za lepšími podmínkami, přáli jsme mu to. Byli jsme hrdí na to, že takoví hráči působili u nás,“ ujistil Rimmel. Za všechny jmenoval Roberta Říčku, aktuální oporu Sparty.

Mimochodem, z aktuálního kádru mají slibně našlápnuto ke kariéře v silnějších klubech Jakub Kotala, Jan Bambula či Alex Rašner, jehož Rimmel přivedl jako nevytíženého hráče z Prostějova.

Už bývalého manažera AZetu těšila i spolupráce s extraligovými kluby. „V prvních letech hlavně s Třincem, než si vytvořil farmu ve Frýdku-Místku, celou dobu pak s Vítkovicemi, tam byla spolupráce ukázková. Pak také s Olomoucí. Díky tomu jsme mohli nabídnout divákům kvalitní hráče a udržet si pozice v play off. Když byla marodka, sáhly kluby pro hráče zase k nám. Tak by to mělo vypadat,“ ocenil spolupráci s extraligisty.

V klubu měl Rimmel možnost posunout se i „trenérsky“. Dva a půl roku dělal asistenta Jiřímu Režnarovi. „To mě posunulo. Jirka trénuje desítky let, ne nadarmo byl posledně vyhodnocen jako nejlepší trenér Chance ligy. Něco jsem od něj odkoukal,“ usmál se Rimmel, jehož za celou dobu mrzelo jen jedno.

„Úbytek diváků. V prvních sezonách jsme měli nabito, na derby s Orlovou či Karvinou bývalo plno. I po postupu do první ligy to bylo ještě výborné, pak asi nastal logický úbytek. Zápasů bylo hodně, do toho internetová televize přenášející zápasy. Je to škoda,“ zakončil Patrik Rimmel.