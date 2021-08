Opavský trenér Roman West dal proti Bohumínu šanci i některým hráčům z lavičky. Premiéru se pak odbyla nová posila, chorvatský útočník Luka Pisačič. Od prvních minut bylo jasné, kdo je favoritem. Skóre se poprvé měnilo po deseti minutách hry. Helešic rozjel akci, poslal balon na Darmovzala, který vysunul Kadlece, jehož centr uklidil do brány Didiba. Další gól viděli diváci osm minut před poločasem. Po centru Helešice se prosadil Pisačič. O dvě minuty později už to bylo 3:0, když Helešic proměnil penaltu za faul Sporysze na Didibu. Ke střele se dostal také v jednom případě i Bohumín. Ránu Halašky ale gólman Lasák v poklidu pokryl.

Vstup do druhého poločasu vyšel Opavě. Pisačič nejdříve trefil břevno, o pár chvilek později se už ale zapsal mezi střelce. Když hlavou zužitkoval centr Didiby. Favorit byl při chuti. Další gól přidal Smékal. V 63. minutě už to bylo po zásahu Rychlého 6:0. Opava se nakonec trefila ještě třikrát a vyhrála 9:0.

„Jeli jsme do Opavy s nějakým záměrem, který se nám nepovedl. Když to bylo ještě 1:0 pro Opavy, tak jsme věřili, že bychom to mohli do poločasu nějak ukopat a domácí znervóznět. Jenomže přišel druhý, třetí gól a pak už to bylo těžké se s Opavou honit,“ řekl bohumínský útočník Milan Halaška. „Chtěli jsme si utkání užít a myslím si, že pro některé kluky to bylo utkání, které si už v budoucnu nezahrají,“ dodal Halaška, který v minulosti oblékal opavský dres.

„Splnili jsme povinnost, ale i když jsme vedli 1:0, úvodní pasáž zápasu, takových třicet minut, byla bez šancí. Pak už se to zaplať pánbůh rozběhlo a příležitostí bylo najednou hodně. Dali jsme dost gólů, takže celkově jsme spokojeni,“ hodnotil utkání opavský trenér Roman West.

„Někteří kluci hráli celý zápas, někteří se prostřídali a myslím, že nám všechno vyšlo podle představ. Na hrotu mě svou postavou a důrazem zaujal Pisačič. Možná mohl klidně dát gól nebo dva navíc, protože šance měl. Slušně hráli oba stopeři. Ve druhé půli byl nebezpečný Adam Ščudla, Adam Gorčica měl zajímavé věci. Z hráčů, kteří nastoupili, nikdo vyloženě nezklamal,“ zakončil šéf opavské lavičky.

Opava – Bohumín 9:0 (3:0)

Branky: 10. Didiba, 37. Pisačič, 39. Helešic (penalta), 50. Pisačič, 52. Smékal, 63. Rychlý, 71. Gorčica, 86. Tiéhi, 89. Pikul (penalta). Rozhodčí: Machálek – Hájek, Dobrovolný. Diváci: 635.

Opava: Lasák - Celba (55. Putyera), Večerka, Rychlý, Kadlec – Didiba (55. Gorčica) , Tiéhi – Helešic (55. (Sčudla), Smékal (55. Pikul) , Darmovzal – Pisačič (55. Kramář). Trenér: Roman West.

Bohumín: Jakub Kodeš – Sporysz, Václavíček, Košťál, Stošek – Palej, Strojek (60. Uher) – Ferenc (46. Blokesch), Ptáček (73. F. Hanus), Malysz (46. Kvapil) – Halaška (60. Jan Kodeš). Trenér: Martin Špička.