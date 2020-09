Žádný přijatelný trénink to pro ně ale nebyl. Minimálně v první půli. Hlubina dokonce dvakrát orazítkovala konstrukci karvinské svatyně. Jednou zaznělo břevno, podruhé tyč. Tu nastřelila i Karviná, do tempa se pořádně dostala až po dvaceti minutách.

Úvodní dvě branky obstarali hosté z dobrých dorážek uvnitř vápna. Poprvé po návratu do mateřského klubu se trefil navrátilec Tomáš Jursa, dvakrát se prosadil Roman Haša, podruhé hned na startu druhé půle, kde Karviná rozhodla o svém povinném postupu.

„Museli jsme se mít na pozoru, nic nepodcenit. V pohárech se občas dějí překvapivé výsledky,“ upozornil trenér Karviné Juraj Jarábek, který nechal odpočívat klíčové hráče a postavil kombinovaný tým. Šanci dostali i mladíci.

Zdroj: Tomáš Januszek

Karvinští potřebují dostat do formy slovenského reprezentanta Christána Herce. Ten tedy odehrál celý zápas a gólově se rovněž zapsal do střelecké listiny.

Karviná nakonec vyhrála o šest branek, a to ještě Filip Twardzik zazdil penaltu. Čisté konto udržel Vladimír Neuman. „Když se podíváme na hru, kterou produkovala Hlubina, tak klobouk dolů. Nebáli se hrát, měli hodně šancí. Zachytal jsem si,“ uznal dvacetiletý brankář MFK, který na menším hřišti nikdy předtím nehrál. „Měřili jsme to před zápasem, je to fakt malinké. Už asi nikdy nedokopnu balon z výkopu tak daleko,“ usmíval se Neuman.

Ostravský soupeř až z krajského přeboru se poločas sympaticky držel a měl poměrně dost šancí, tu největší v druhé půli, kdy netrefil odkrytou bránu.

„Zápas nám dal lekci a ukázal, jak ligový mančaft dokáže trestat chyby a proměňovat své šance. V první půli měl dvě, dal dva góly. My také něco měli, Švábík dal břevno. Škoda. Ve druhém poločase se už projevilo, že Karviná jsou profesionálové a trénují osmkrát týdne, fyzicky nás přehráli. Celkově si myslím, že ostudu jsme neudělali a užili jsme si to,“ hodnotil duel trenér Hlubiny Jan Woznica.

Domácí klub zaslouží kredit i za to, že se na pohár nevykašlal, jako několik klubů po celé republice, a podstoupil i testy na covid, což nebylo zadarmo.

Trenér Karviné Juraj Jarábek soupeře také ocenil: „Musím pochválit Hlubinu, protože celou dobu byla nepříjemná, ukazovala, že dovede hrát fotbal a v první čtvrthodině nás i dost zlobila. My jsme úkol splnili, šanci dostali hráči, které jsme potřebovali vidět v akci. Od toho je ten kádr tak široký a hráči k tomu přistoupili, jak měli.“

Unie Hlubina – MFK Karviná 0:6 (0:2)

Branky: 25. a 48. Haša, 17. Jursa, 50. Guba, 81. Herc, 84. Smrž. Rozhodčí: Dubravský – Lakomý, Antoníček. ŽK: Dziža (Hlubina). Diváci: 750.

Karviná: Neuman – Stropek (61. Holiš), Dramé, Janečka – Želizko (61. Twardzik), Hanousek (61. Qose), Herc, Jursa, Mikuš – Guba (61. Smrž), Haša (61. Vlachovský). Trenér: Jarábek.