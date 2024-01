V dobrém rozpoložení vstupovala Karviná do zápasu na hřišti druhého celku nejvyšší slovenské soutěže. Slezané tam přicestovali s páteční cennou výhrou ze Zabrze, kde zdolali místní Górnik 3:2. A stejně jako v Polsku také v Žilině se ujali vedení 2:0.

Ještě do přestávky slovenský celek také díky proměněné penaltě srovnal a po přestávce už dominoval. Ve druhé půli inkasovala Karviná hned pětkrát a nakonec z toho byl nečekaný výprask. Nic nebyl hostům platný ani hattrick nigerijského útočníka Adelekeho.

OBRAZEM: Karviná vyhrála v Polsku i nad mistrem světa. Kdo rozhodl a co trenér?

„Opět jsme měli výborný první poločas, byli jsme lepší než domácí tým a šli do zaslouženého dvougólového vedení. Jednu šanci Žiliny jsme ustáli, potom po našem autovém vhazování 1:2 a za tři minuty penalta, která nebyla, a najednou 2:2. Škoda,“ začal hodnotit duel trenér Karviné Juraj Jarábek.

„Do druhého poločasu jsme udělali změny a ani se mi to nechce komentovat. Směrem do defenzivy to bylo slabé a nemůže se to už opakovat. Musíme si to interně probrat, protože dostat pět gólů za poločas je špatná vizitka. Ale respekt soupeři, hraje výborně ofenzivně,“ dodal kouč MFK Juraj Jarábek.