/FOTOGALERIE/ Cenný skalp získali na startu zimní přípravy fotbalisté Karviné, kteří v pátečním utkání zvítězili na hřišti polského Górniku Zabrze 3:2 pozdní trefou Martina Doležala. V domácím dresu nastoupil s kapitánskou páskou osmatřicetiletý německý mistr světa z roku 2014 Lukas Podolski.

Fotbalisté MFK zahájili přípravu na jaro, 8. ledna 2024. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Kvůli sněžení se nakonec hrálo na umělé trávě nedaleko hlavního stadionu Arena Zabrze. Karvinským to však nevadilo, naopak. V průběhu úvodních dvaceti minut si vybudovali na hřišti sedmého celku Ekstraklasy dvoubrankové vedení. Domácí dokázali po hodině hry během necelých tří minut srovnat, Slezané přesto nakonec slavili. Vedení, které znamenalo také výhru, jim vrátil v samém závěru po pěkné hlavičce útočník Martin Doležal.

„Dobrý zápas, dobré tempo. Chlapce musím pochválit. První poločas byl výborný, vysoko jsme presovali, domácí se nedostali do žádné akce a byli jsme jednoznačně lepší. Vstřelili jsme dva pěkné góly, zároveň škoda nedotažených brejkových akcí,“ řekl na úvod hodnocení pro klubový web trenér MFK Karviná Juraj Jarábek.

Fotbalisté Karviné zvítězili na úvod zimní přípravy na hřišti polského Górniku Zabrze 3:2. Na snímku centruje domácí kapitán Lukas Podolski, neměcký mistr světa z roku 2014.Zdroj: Górnik Zabrze

„Po změně stran a vystřídání nás Górnik trochu překvapil a byl lepším týmem. Nebyli jsme tolik aktivní po pár minutách oťukávání jsme dvakrát během chvíle inkasovali. Ale nesložili jsme zbraně a v závěru po pěkné akci a centru rozhodl Martin Doležal. Takové vítězství se cení,“ dodal Juraj Jarábek s tím, že další zápas sehraje jeho mužstvo v sobotu v Žilině (13).

„Byl to na těžkém terénu zápas dvou rozdílných poločasu. V tom prvním to nebylo z naší strany povedené, soupeř měl navrch, dal dva góly a vedl. Druhý poločas byl po vystřídání s novou jedenáctkou daleko lepší, podařilo se nám taky dvěma rychlými brankami vyrovnat, no nakonec soupeř v závěru rozhodl. Byl to dobrý test,“ prohlásil kouč Górniku Zabrze Jan Urban.

Příprava (pátek 19. 1. 2024):

Górnik Zabrze – Karviná 2:3 (0:2)

Branky: 63. Rasak, 65. vl. Ražnatovič – 14. Adeleke, 17. Memič, 89. Doležal. Rozhodčí: Lasyk (Polsko).

MFK Karviná (1. poločas): Holec - Krčík, Traore, Kauan Carneiro, Ražnatovič - Boháč, Moses - Memič, Ayaosi, Regáli - Adeleke. (2. poločas): Holec - Čurma, Svozil, Bederka, Ražnatovič - Žák, Budínský - Iván, Lucky, Papalele – Doležal. Trenér: Jarábek.