První a druhá liga budou koncem měsíce pokračovat, a tak kluby ladí formu na dohrání sezony. Za zavřenými dveřmi se v pátek utkaly celky Karviné a Baníku Ostrava.

Karvinští brzy vedli po hlavičce Lingra, hosté srovnali pumelicí O. Šašinky, ale ještě do přestávky vrátil domácím vedení Vukadinović, jenž proměnil penaltu po faulu na svou osobu.

Ve druhé půli se prostřídaly obě jedenáctky a baníkovci nakonec zaslouženě srovnali na 2:2. „Těšili jsme se konečně na zápas, protože je něco jiného jen trénovat a něco jiného hrát s kvalitním soupeřem,“ upozornil trenér Karviné Juraj Jarábek.

Spokojenější byl s první půlí, která snesla přísné parametry. „Tam jsme byli lepší než Baník, po prostřídání to byl zase Baník, kdo byl nebezpečnější a nakonec to skončilo nerozhodně. Utkání určitě splnilo svůj účel, hráči byli po dlouhé době v zápasovém vytížení, zítra proti Třinci dostanou šanci další,“ připomněl Jarábek sobotní duel v Třinci.

Také autor penaltového gólu na 2:1 Vukadin Vukadinović se už nemohl dočkat, až vyběhne k utkání, i když zatím jen přípravnému. „Jsem rád, že můžeme společně trénovat a trénujeme proto, abychom hráli zápasy. Takže jsme šťastní, že jsme si konečně mohli zahrát. Myslím, že to bylo dobré utkání, hrálo se nahoru dolů, první půli jsme zvládli dobře i takticky. Akorát je škoda, že se hrálo bez diváků, to pak nemá takový náboj,“ uznal Vukadinović.

A jak komentoval svou trefu? „Musím poděkovat Milanovi Rundićovi, který mi ji přenechal, protože jsem nebyl určený. Konečně jsem si zase mohl dát gól,“ zasmál se.

Karvinští se už připravují na pokračování soutěže, která se bude dohrávat anglickými týdny v systému středa – víkend. Jsou na to v Karviné dostatečně připraveni? „Já už něco takového zažil, čtyři roky jsme v Trnavě hráli i evropskou ligu, takže vím, jaké to je hrát ve středu či čtvrtek a hned v sobotu, popřípadě v neděli. Ten mikrocyklus v týdnu bude nabitý a na regeneraci bude nesmírně záležet,“ upozorňuje trenér Jarábek.

„Pro nás to bude asi nezvyk, ale trénujeme dobře a máme dostatečně široký kádr na to, abychom to zvládli,“ přidal se i Vukadin Vukadinović.

MFK Karviná – Baník Ostrava 2:2 (2:1)

Branky: 9. Lingr, 43. z pen. Vukadinović – 33. O. Šašinka, 82. de Azevedo.

Karviná: Neuman – Ndefe (75. Mangabeira), Šindelář (46. Santos), Rundić (75. Stropek), Jan Moravec (46. Čonka) – Janečka (46. Bukata), Smrž (75. Želizko), Hanousek (75. Tijani) – Vukadinović (60. Guba), Lingr (76. Petráň), Taiwo. Trenér: Jarábek.