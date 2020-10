Už v prvním utkání podzimu jim tento soupeř seděl, do jihlavské sítě se trefily hned devětkrát. Tentokrát to bylo sice o polovinu méně branek, ale důležité tři body získaly.

„Po remíze v Hodoníně jsme potřebovali bodovat naplno. A vedoucí Zlín prohrál, takže nám to pomohlo,“ informoval havířovský trenér Radomír Zábranský, že jeho tým stáhl bodové manko na první místo na rozdíl dvou bodů.

Tým tentokrát vedla jeho asistentka Petra Antalíková, jelikož Zábranský zůstal ze zdravotních důvodů doma. „Jeli jsme tam s pokorou, ale kdyby Denča Břenková nebo Káča Waszutová proměnily své tutovky, tak už v půli prvního poločasu mohlo být hotovo,“ věděla Antalíková, že produktivita týmu stále trochu drhne.

Gascontrol se do vedení přece jen dostal, když se trefila Denková, jenže domácí přispěchaly s rychlou odpovědí. Denková však měla v rukávu ještě rychlejší a za minutu už zase Havířov vedl.

„Na Vysočině panovalo chladné počasí s vytrvalým deštěm, holky to neměly jednoduché,“ přibližovala Antalíková zápasové podmínky.

Havířovanky měly více šancí, ale když je neproměnily, začaly vystrkovat útočné růžky i Jihlavanky. „Holky mohly vést tak 5:0, místo toho to bylo dlouho jenom 2:1 a postupem času se technicky výborně vybavený tým Jihlavy dostával čím dál víc do hry. Dokud jim svítila šance, bojovaly a definitivně je zlomila asi až naše proměněná penalta,“ všimla si Antalíková.

To se jednalo o čtvrtý gól Havířovanek, které pak upravily ještě na 5:1 ze svého pohledu, a závěrečná korekce Jihlavy jim už nemusela tolik vadit. Cíl splnily.

Zdroj: Michal Polák

Kdy se bude dohrávat?

„Holky zaslouží kredit, během zápasu se citelně ochladilo a skoro celý zápas lilo. Nic k závidění. Teď máme situaci zase ve svých rukou,“ mohl havířovskou výpravu po příjezdu domů pochválit trenér Zábranský.

Myslel tím hlavně sportovní stránku, protože tu druhou - pandemickou - nemá v rukou asi nikdo.

Havířovanky měly nyní hrát doma s béčkem Baníku, což je velký rival Havířova.

Z nařízení vlády se však nyní veškeré sportovní soutěže zastavily po dobu nezbytně nutnou k zastavení šíření koronaviru v republice.

„Co bude dál, teď nikdo neví. Prognózy pro nejbližší období jsou nejisté. Byli bychom rádi, kdyby se začalo za dva týdny zase hrát, ale máme neblahou zkušenost z jara,“ připomněl Zábranský předčasný konec soutěží.

Volno fotbalistky každopádně využijí k doléčení zraněných hráček, a pokud to situace v nouzovém stavu dovolí a nepřijdou další omezení, budou trénovat ve skupinkách po šesti. Rádi by pak pokračovaly v soutěži co nejdříve. „V listopadu už se ale hraje blbě. Špatné terény, brzká tma. Uvidíme, jak to fotbalové svazy vyřeší. Možná se bude pokračovat až na jaře. Ať to bude jakkoliv, přizpůsobíme se,“ zakončil Zábranský.

Vysočina Jihlava – Gascontrol Havířov 2:5 (1:2)

Branky: 28. Paulíčková, 86. Šanderová – 24. a 29. Denková, 60. Břenková, 65. z pen. Porembská, 75. Jančová. Rozhodčí: Pfeifer – Krymová, Terber. ŽK: 1:2. Bez diváků.

Havířov: Sikorová – Porembská, Šlégrová, Kuzníková, Vítková, Jančová, Waszutová, Denková, Mikysková, Marková, Břenková. Střídaly: Fukalová, Šoborová, Bednaříková. Trenérka: Antalíková.