Umístění v první šestce a v nadstavbě se uvidí. Takto by se jednou větou daly shrnout ambice fotbalistů Baníku Ostrava pro nadcházející ročník FORTUNA:LIGY. Slezané, kteří začínají v sobotu těžkým duelem na hřišti silného Jablonce, se na středeční předsezonní tiskové konferenci vyhýbali velkým prohlášením.

Jestli tak fanoušci znovu čekali vyhlášení útoku na pohárové příčky, jako v předchozích letech, museli být zklamaní. Naopak. Několikrát zazněla nutnost poučení se. „Baník musí mít cíle z toho důvodu, jak velký je klub, co znamená pro region a jaké má fanoušky. Na druhé straně mít tak velké cíle nemá oporu v nedávné historii,“ upozornil výkonný ředitel Baníku Ostrava Michal Bělák.

A vrátil se v čase. „Po záchranářské sezoně se nám podařilo uhrát páté místo. Tehdy jsme překvapili sami sebe. Laťku jsme tím dali vysoko, a v další sezoně to bylo podobné, když jsme skončili šestí. Všichni cítíme, že minulý ročník nebyl povedený. Kdyby byl, tak tady nesedíme s novým trenérem, když loni jsme začínali s jiným. To je realita,“ přiznal Bělák, po jehož levici seděl kouč Ondřej Smetana. „My víme, co od sebe čekáme, co čekáme od týmu, který je hodně doplněn. Přišli hráči, které Baník typologicky v minulých sezonách neměl,“ pokračoval Bělák.

„Dnes máme formát ligy, jaký máme, a i na základě změn, které se u A-týmu udály, jsme si po debatě se sportovním ředitelem i trenérským týmem stanovili jako cíl umístění ve skupině do šestého místa. K tomu zapracování nových hráčů a začleňování odchovanců do A-týmu. Chceme Baník posunout,“ dodal.

Sportovní ředitel Alois Grussmann připomněl změny v kádru. V létě odešlo osm hráčů (Stronati, Holzer, Šašinka, Reiter, Drozd, Fillo, Hrubý, Cienciala), stejný počet naopak přišel, vrátil se z hostování, či byl přeřazen z dorostu (Budínský, Klíma, Chvěja, Almási, Lischka, Granečný, Potočný, Harušťák). „Změn je dost. Je třeba čas, než si to sedne a tým získá tvář,“ upozornil Grussmann.

„Otevřeně řeknu, že bych nerad vyhlašoval velké cíle, nicméně za realizační tým i hráče můžu říct, že jsme na sebe nároční. Ať už to, jak se chceme prezentovat, nebo že chceme být úspěšní. A děláme pro to vše. Do sezony ale jdeme s pokorou, slušností a pracovitostí. Zápas od zápasu. Všichni to tak cítíme,“ uvedl trenér Ondřej Smetana s tím, že mužstvo ukázalo v přípravě charakter.

Hned na úvod setkání s novináři Michal Bělák prozradil, že klub prodal už na tři tisíce permanentek. Navíc získal partnery v podobě výrobního závodu Hyundai v Nošovicích, a sázkové kanceláře Fortuna. „Začínáme výjimečnou sezonu, kdy budeme slavit sto let od založení klubu. Všechny akce, které budou s tím spojené – a je toho hodně – odprezentujeme 8. září. A to včetně nových dresů, v nichž budeme hrát celý rok 2022,“ uzavřel Michal Bělák.