/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Tvrdý náraz! Druhé kolo se pro fotbalisty Karviné nečekaně stalo konečnou stanicí MOL Cupu. Tým, který se letos po roce vrátil do nejvyšší české soutěže, v poháru nestačil účastníkovi MSFL. V Uničově středeční pohárový zápas prohrál 0:1. Střelcem jediného gólu byl ve 28. minutě domácí Jan David.

MOL Cup: Uničov - Karviná 1:0 (6.9.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

Uničov si po 19 letech zahraje 3. kolo MOL Cupu, Karviná v něm naopak poprvé od roku 2014 bude chybět. „Převládá obrovské zklamání. Nemůžu to nazvat jinými slovy, než ostuda, co jsme tady předvedli,“ řekl po utkání Tomaš Hejdušek, trenér Karviné.

Střelecky tým MFK v Uničově selhal, a když už vypálil na domácí bránu, v cestě stál skvěle chytající Uvízl. „Tahali jsme dnes za kratší konec. I co se týká gólových šancí, tak jich měl soupeř víc,“ nevěřícně kroutil hlavou kouč hostů. „To je pro mě nejvíce zarážející. Kdybychom měli x šancí a tyčky, tak si řeknete smůla, ale ruku na srdce, my jsme tohle neměli,“ konstatoval Tomáš Hejdušek.

OBRAZEM: Bohumín i bez opor na hřišti nováčka nezaváhal. Tři body trefil Hanus

„Bylo to o nastavení v hlavě. Někteří si mysleli, že to přijde samo, když hrajeme se třetí ligou, ale takhle se nedá hrát fotbal. Pokud tomu nedáme úsilí, bojovnost a takový ten zápal, tak to bohužel dopadne tak, jak to dopadlo,“ vrátil se k dění na trávníku kouč Karviné.

„O to víc mě to děsí u převážné většiny hráčů z širšího kádru - měli ukázat, že do sestavy patří, ale předvedli pravý opak. To je asi nejvíc alarmující,“ dodal. „Kluci, kteří tam pak přišli z B-týmu, byli ldaleko lepší než hráči z áčka. Změním to a někteří se přehodí do kabiny místo nich,“ slíbil trenér rošádu v hráčském kádru.

Havířov sestřelil Bruntál v prvním poločase, pak přišel o kapitána. Podívejte se

Během přestávky v lize tak má Karviná co zlepšovat. „Jenom prací, poctivostí a jiným přístupem to budeme muset zlomit. Pokud člověk není nastaven fotbalu, který miluje, a nedá mu sto procent, tak je potom takhle ‚odměněný‘. Pokud chceme být úspěšní, tak musíme přidat po všech stránkách,“ vysvětlil Tomáš Hejdušek.

Rezerva Karviné porazila Hodonín. Co řekl kouč o první výhře, kterou trefil syn?

MOL Cup – 2. kolo:

Uničov – MFK Karviná 1:0 (1:0)

Branka: 28. David. Rozhodčí: Machálek – Hurych, Dobrovolný. ŽK: Sečkář (Uničov). Diváci: 864.

Karviná: Ciupa – Hošek (72. Antovski), Krčík, Soukeník, Ražnatović – Čavoš (61. Motyčka), Žák (46. Traore) – Iván (72. Ayaosi), Ezeh (46. Akinyemi), Franko – Doležal. Trenér: Tomáš Hejdušek.