Třinecká fotbalová rezerva fungovala dva roky, do nové sezony v divizi už ale nevstoupí. „Vyhodnotili jsme to a došli jsme k závěru, že bude lepší, když to ukončíme. Čekali jsme, že hráči budou na druhu ligu více připraveni, což se nestalo. Na druhou stranu, kvůli pandemii se rok nehrál fotbal,” řekl pro Deník sportovní ředitel Třince Marek Čelůstka.

Jedna kapitola se tak uzavřela, další ale začíná. Třinec totiž začal úzce spolupracovat s Českým Těšínem, který by měl funkci jakéhosi B týmu zastoupit. „Těšín je hned vedle. Bude to lepší ekonomicky a zároveň to prospěje i dalším okolním klubům,” uvedl Čelůstka. „Zatím jsme se dohodli na dva roky, po kterých uvidíme, jestli to má smysl. My doufáme, že to smysl mít bude,” dodal.

Do Českého Těšína, který se chystá na sezonu v krajském přeboru, odešel trenér dosavadní třinecké rezervy Milan Luhový, jenž už těšínské hráče dříve vedl. Do Českého Těšína zároveň zamířilo asi i osm hráčů Třince. „Budeme je mít pod dohledem a pak se třeba po půl roce mohou vrátit zase k nám. Každopádně nikdo od nás nedostane příkazem, že musí do Těšína jít,” vysvětlil Čelůstka, jak bude spolupráce probíhat. „Těšín je tradiční fotbalový klub. Jsme rádi, že s nimi můžeme takto spolupracovat," uzavřel.