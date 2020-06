Velké poděkování patří místnímu klubu Baníku Rychvald a jeho funkcionářům, kteří udělali vše pro to, aby se Turnaj legend mohl vůbec uskutečnit. K vidění bylo mnoho skvělých bývalých a ještě i současných fotbalistek všech soutěží. Byly mezi nimi i bývalé reprezentantky, ale také mnoho futsalistek, reprezentantek a mistryň republiky ve futsale žen.

Hrálo se na dvou zkrácených hřištích a na 2x10 minut systémem každý s každým. Úvodní výkop provedl bývalý hráč Baníku Ostrava Petr Drozd, který se společně s místostarostou Rychvaldu Pavlem Staňkem stal garantem turnaje.

„Rád bych za celou myšlenku poděkoval hlavnímu iniciátorovi akce Milanu Matýskovi, který měl nápad sezvat bývalé i současné hráčky, a také rozhodčímu Jozefu Nemcovi,“ poznamenal předseda FK Gascontrol Havířov Radmír Zábranský.

Vítězství v turnaji patřilo Frýdku-Místku před Hlučínem a Havířovem, ale to nebylo to nejpodstatnější. „Souhlasím. Šlo o to se zase sejít, společně pokecat. Na každém kroku bylo cítit obrovské kamarádství všech hráček, které se poznaly právě na hřišti. I přes nepřízeň počasí se turnaj vydařil, o hráčky bylo skvěle postaráno, fungoval veškerý servis a až na pár oděrek neměli moc práce ani zdravotníci, což svědčí o tom, že turnaj proběhl v přátelské atmosféře,“ poznamenal Zábranský.

Baník Rychvald touto akcí úspěšně završil oslavy 70. výročí založení svého klubu. „Rádi jsme k němu přispěli. Všechny hráčky ukázaly obrovské srdíčko a na naše holky jsem pyšný,“ zakončil Zábranský.

Pořadí turnaje: 1. Frýdek-Místek, 2. Hlučín, 3. Havířov, 4. Krnov, 5. Lubina.

Nejlepší hráčka: Eva Zámečníková

Nejlepší brankářka: Sylva Bajtková

Nejlepší střelkyně: Petra Skočková