První komplikace nastaly během podzimní části. „Naše problémy ale začaly s covidem. Nemohlo se trénovat a někteří hráči prostě ztratili zápas a chuť do fotbalu,“ začal povídání bývalý mládežnický reprezentant.

„A aby toho nebylo málo, zasáhla klub aféra Davida Sukupa. Všechno se to nakupilo a vše vyústilo v to, že mužský tým byl bez peněz,“ pokračoval Michal Kovář.

I přes tyto problémy Fulnek do nového soutěžního ročníku vstoupil. „Kluci jasně věděli, že podzim odehrajeme v úsporném režimu. Všichni s tím souhlasili. Jenomže soutěž se rozběhla a tři až čtyři z nich nám řekli, že už za Fulnek hrát nechtějí. Byla to z jejich strany slušná podpásovka,“ pronesl naštvaně Kovář.

Tím se začal rodit černý scénář. První varování přišlo 4. září, kdy Fulnečtí pro malý počet hráčů neodcestovali k utkání v Petřvaldu na Moravě a zápas prohráli kontumačně. „Bojovali jsme dál a podzim dohráli, dokonce jsme uhráli i nějaké body, ale musím přiznat, že to bylo na hraně. Každé zranění, nemoc, byly pro nás obrovskou komplikací,“ konstatoval hrající trenér.

Čekalo se, co přinese zimní přestávka. Její průběh ale naznačoval, že mužský tým Fulneku umírá. Neodehrál jediný přípravný zápas. Do jara ale naskočil.

„Dali jsme to nějak v zimě dohromady. Chtěli jsme soutěž dohrát. Jenomže dva kluci nakonec řekli, že chtějí jinam a když se jeden navíc zranil, byli jsme rázem minus tři, a to nešlo,“ povzdechl si Kovář, který v osmačtyřiceti letech nastupoval v základní sestavě.

„Do posledních chvil jsme sháněli hráče. Dokonce se nám ještě jednoho podařilo udělat před čtvrteční schůzkou. Ale pořád to bylo málo. Tuším tři sezony zpátky jsme personálně pomohli týmu z Děrného, teď jsme chtěli pomoci my. Bohužel ta se nedostavila. Bylo nám řečeno, že kluci z Děrného nechtějí za Fulnek hrát,“ posteskl si Michal Kovář.

Michal Kovář pamatuje jako hráč slavnou fulneckou éru, dobu Romana Mročka, který vytáhl klub až do druhé ligy. „Bylo krásné období. Fulnek jsem si zamiloval, to byl i důvod proč jsem v klubu působil, když začal hrát nižší soutěže. Jsou tady fajn lidi, kteří mají tento sport rádi. Mládež funguje dobře a věřím, že od příští sezony bude v nějaké soutěži fungovat i tým dospělých,“ předvídá bývalá opora olomoucké Sigmy. Sám si také dokáže představit, že by v budoucnu ve Fulneku působil. „Proč ne,“ řekl.

I když mužský fotbal ve Fulneku skončil, Michal Kovář bez svého oblíbeného sportu nezůstane, pracuje jako trenér mládeže v olomoucké Sigmě. „Fotbal patří do mého života. Už mi volali i kamarádi a sondovali situaci, zda bych si nešel ještě někde kopnout,“ zakončil Michal Kovář.