„Měl jsem kolem sebe lidi, kteří si občas šli zahrát. Začalo to tím, že jsem začal hrát poker. Asi šest let to bylo relativně v pohodě, dokud jsem nepřičichl k ruletě, která mě pohltila. Před čtyřmi lety už to přesáhlo nějakou mezi a musel jsem to začít řešit víc,“ pokračuje.

Svůj problém s hraním si uvědomil, přestože na rozdíl od dalších o žádné velké peníze nepřišel. Naopak byl v plusu. V pokeru vyhrál půl milionu korun, se kterým pak hrál dále. Problém nastal až ve chvíli, kdy ho pohltila ruleta.

„Poker jsem studoval, četl jsem různé knížky. Když to tady začínalo, tak to lidi moc neuměli. Pak ale přišla ruleta, na které člověk z dlouhodobého hlediska nikdy nemůže vyhrát. Prohrál jsem na ní asi dvě stě tisíc a zbytek peněz jsem potom radši poslal do bydlení,“ vypráví Fabián.

Aby se zbavil závislosti na hraní, skončil v Bohnicích v psychiatrické léčebně. Terapeuta kvůli hraní navštěvoval už dříve, v jednu chvíli se ale vše zlomilo. „Pamatuju si ten večer jako dneska. Prohrál jsem na svoje poměry dost peněz a řekl jsem si, že takhle to dál nechci. Věděl jsem, že bych za chvíli prohrál i zbytek a potom bych sáhl do svých úspor, potom bych si půjčil a byl by to koloběh. Až do tohohle zlomového večera jsem svému terapeutovi lhal,“ přiznává Fabián, který čtrnáct dní nato nastoupil dobrovolně na léčení.

Masér a hráč z divize

V osmadvaceti letech se nechal zavřít do jedné budovy s alkoholiky a narkomany. „Bylo to těžké a zároveň hodně poučné. Je to pro mě hlavní strašák, abych do toho znovu nespadl. Co jsem se bavil s různými lidmi, tak je to tam horší než ve vězení. Není to rozdělené podle toho, jestli jste závislý na alkoholu, drogách nebo gamblingu. Přijede záchranka s ožralým nebo nafetovaným člověkem a hodí vám ho na pokoj. Pro normálního kluka, který se tam léčí „jenom“ z gamblingu, to bylo docela odstrašující,“ vzpomíná na svoje zážitky z Bohnic.

Asi i díky tomu je Fabián nyní už čtyři roky čistý. Přestože několikrát měl nutkání opět si jít zahrát, pokaždé se překonal a dál abstinuje. Svým příběhem se navíc snaží pomáhat dalším lidem, kteří se potýkají s podobnými problémy. I v oblasti sportu jich je hodně. „Dneska sází každý kluk, každý dorostenec. Kluci chodí i do kasina. Občas se na mě obrací, protože ví, čím jsem si prošel. Se svým finančním poradcem jsem několikrát pořádal kurz finanční gramotnosti pro mládežníky z florbalu a fotbalu,“ popisuje.

„V tomhle ohledu je u nás ve sportu velká díra. Mladá Boleslav je silný tým, co se týče financí i zázemí, ale nějaký člověk ohledně psychologie nebo financí tam chybí. Kluci si to řeší individuálně, ale musí si dávat velký pozor, aby si na to nenašli člověka, který je bude chtít odrbat,“ vypráví Fabián, který se nyní věnuje profesně masérství a fotbal už hraje jen v divizních Kosmonosech.

Do budoucna by rád ještě rozšířil svoji pomoc, kterou může poskytnout sportovcům potýkajícím se se závislostí nebo psychickými problémy. „Odhodlal jsem se jít se svým příběhem ven kvůli třem věcem. Kvůli tomu, co se stalo hráčům jako Bystroň a Rajtoral, kvůli tomu, že i můj syn hraje fotbal a kvůli tomu, že vím, že hráči mají problémy a neřeší je. Až budu abstinovat více let, mohl bych dozrát k tomu, že budu dělat semináře, na kterých budu lidem vyprávět, čím jsem si prošel. Motivoval bych je a mohl bych jim i dávat doporučení, protože znám pár lidí, kteří dělají ve financích a dělají to dobře,“ říká Fabián.

Fabián jednou z tváří projektu #cistahlava, který si klade za cíl šířit povědomí o duševních nemocech mezi fotbalisty. Sami hráči můžou prostřednictvím zřízené linky anonymně kontaktovat odborníky, kteří jim s jejich potížemi můžou pomoci.

