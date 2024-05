Tradičně ve druhé polovině května se konají okresní kola Zaměstnanecké ligy Deníku, celostátního otevřeného fotbalového turnaje určeného všem firmám a organizacím se zaměstnanci, kteří chtějí využít hráčský potenciál svých kolegů. Letošního 4. ročníku se účastní v Moravskoslezském kraji ve Staříči na Frýdecko-místecku také Technické služby Havířov. „Po druhých místech bychom to už rádi vyhráli a postoupili,“ řekl za podnik Filip Racko.

Zaměstnanecká liga Deníku (25. 9. 2023, Staříč) | Video: Jakub Nohavica

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Máme rádi fotbal, takže když byla možnost si jít zahrát, neváhali jsme.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Dvakrát jsme skončili na druhém místě, takže bychom to už rádi konečně zlomili, vyhráli a postoupili.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Určitě největší zbraní je Boris Förster, který pořád hraje a letos má s Hlubinou našlápnuto do MSFL. Tím pádem by nám v příštím ročníku chyběl, protože Zaměstnanecké ligy se nesmí účastnit hráči z prvních tří nejvyšších profesionálních soutěží.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Bavíme se o všech fotbalech. O mistrovství světa v Německu, Lize mistrů a z naší ligy samozřejmě o Baníku Ostrava, který je v našem kraji fenomén.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Vzal bych Messiho, zbytek týmu by si stoupl do branky a jen mu přihrával. Myslím, že by to stačilo.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Líbil by se mi zápas v Dortmundu, vypadá to pokaždé, že je tam neskutečná atmosféra.