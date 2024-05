Tradičně ve druhé polovině května se konají okresní kola Zaměstnanecké ligy Deníku, celostátního otevřeného fotbalového turnaje určeného všem firmám a organizacím se zaměstnanci, kteří chtějí využít hráčský potenciál svých kolegů. Letošního 4. ročníku se účastní v Moravskoslezském kraji ve Staříči na Frýdecko-místecku také Technické služby Karviná, a.s. „Všichni se těšíme,“ řekl za společnost Martin Kumpán.

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Část zaměstnanců je sportovně založených, v mládí jsme hráli fotbal, nohejbal nebo jiné sporty, takže i když nám už není 20, ani 30, tak se rádi sejdeme nepracovně ke sportovnímu klání. A samozřejmě nabídka reprezentovat podnik se neodmítá, to máte jako s nároďákem.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Každý chce vyhrát a u nás to není jinak, takže se nejedeme jenom zúčastnit. Nicméně známe své limity, máme už s touto ligou zkušenosti a primární cíl je umístit se lépe než minulý rok.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Postrachem jsou všichni, jen nevím, zda fotbalovým. Nejsme žádní profíci, bývalí ligoví hráči nebo něco podobného. Parta různorodých zaměstnanců si jen chce zahrát fotbal a užít si trochu zábavy. Vycházíme z toho, že každý z nás má své kvality a největší síla bude v týmové práci, jelikož se dobře známe.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Karviná hraje první fotbalovou ligu, takže chodíme na zápasy a jejich výkony jsou rozebírány nejčastěji.

Co se týče české ligy, tak po Karviné se nejvíc fandí a sleduje Baník Ostrava. Když ale nějaký z českých týmů hraje o evropské poháry, tak fandíme bez ohledu na to, jestli je to Sparta, Slavia nebo Plzeň. Těšíme se z každého úspěchu.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Vzhledem k našemu rozpočtu Jarda Kužel z Okresního přeboru, ale kdyby byly možnosti neomezené, tak Lionel Messi.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Mnohé evropské ligy jsou lákavé. Já osobně jsem byl letos v Anglii na Arsenalu a můžu říct, že to byl neskutečný zážitek. Asi by byl boj v mužstvu, zda vybrat německou, italskou, anglickou či španělskou ligu. Z pozice kapitána bych volil slavné El Clásico, tudíž duel odvěkých rivalů Realu Madrid a FC Barcelona.