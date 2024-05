/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na třetí pokus jim to vyšlo! Vítězem úterního okresního kola 4. ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku, fotbalového turnaje pro firmy, se ve Staříči na Frýdecko-místecku staly Technické služby Havířov, které ve finále porazily Biocel Paskov Lenzing II 2:0, a už mohou vyhlížet červnové semifinále v Olomouci. Již v pondělí postoupil z Moravskoslezského kraje na stejném místě Ostroj Opava.

Zaměstnanecká liga, Staříč 21.5.2024 (komplet) | Video: Jakub Nohavica

Technické služby Havířov se dočkaly po dvou předchozích finálových porážkách. Hrdinou vítězů byl podle očekávání kapitán už tak silného výběru a největší hvězda turnaje Boris Förster, jenž vstřelil oba góly bitvy o celkové prvenství. „Jsme všichni moc rádi, že se nám to podařilo,“ pousmál se unavený, ale spokojený Boris Förster, který je coby jeden z lídrů Hlubiny blízko postupu z divize do MSFL.

„Bylo to obrovsky těžké. Pro nás třetí účast, dvakrát jsme skončili druzí, chtěli jsme to urvat, podařilo se a jsme opravdu šťastní,“ vykládal Boris Förster. Jeho tým ve skupině přejel finálového soupeře 5:0. „Ono je to vždycky něco jiného. Nečekali jsme, že to bude znovu tak jednoznačné. Oni se neustále zlepšovali, ve finále se na nás dobře připravili a dlouho to bylo jenom 1:0,“ líčil Boris Förster.

Zdroj: Jakub Nohavica

„Na semifinále do Olomouce se těšíme. Kluci, kteří si to vybojovali, tak pojedou. Pocestujeme tam s pokorou, poprat o účast v celorepublikovém finále,“ dodal Boris Förster. „Dá se říct, že jim to vlastně celé udělal. Byl mozek celého jejich týmu. Ta rychlost, klička, střela… Bylo vidět, že hraje vysokou soutěž. Byl rozdílový,“ uznal Försterovy kvality kapitán Biocel Paskov Lenzing II Ondřej Kulich.

„Přijeli jsme celkově s třinácti hráči, poskládali jsme dva týmy. Rozdělili jsme to podle toho, kdo s kým spolu už dřív nějak hrál. Naše první mužstvo začalo lépe, vyhrálo, my jsme naopak dostali dardu 0:5. Postupně jsme se ale zlepšovali, šli nahoru. Druhý zápas jsme urvali těžké vítězství 3:2, v semifinále dali dva rychlé dva góly a zadařil se postup do finále,“ pokračoval Ondřej Kulich.

„Závěrečný souboj o první místo rozhodly zkušenosti. Chyběl nám ale i kousek štěstí. Trefili jsme ještě za těsného stavu tyčku a měli tam dva další nadějné protiútoky, které jsme bohužel nedotáhli do konce. Zklamaní však rozhodně nejsme. Naopak. Byl to super turnaj, i s druhým místem můžeme být spokojeni,“ dodal Ondřej Kulich, který hraje okresní přebor za Gascontrol Havířov.

Výsledky Zaměstnanecké ligy Deníku

Okresní kolo (21. 5. 2024, Staříč):

Skupina A: Technické služby Havířov – Biocel Paskov Lenzing II 5:0, Technické služby Havířov – Technické služby Karviná 6:0, Biocel Paskov Lenzing II – Technické služby Karviná 3:2.

Skupina B: Huisman Konstrukce – GO Steel 2:1, Huisman Konstrukce – Biocel Paskov Lenzing I 3:1, Biocel Paskov Lenzing I – GO Steel 5:1.

Finále: Technické služby Havířov – Biocel Paskov Lenzing II 2:0.

Semifinále: Technické služby Havířov – Biocel Paskov Lenzing I 2:1, Biocel Paskov Lenzing II – Huisman Konstrukce 4:3.

O 3. místo: Huisman Konstrukce – Biocel Paskov Lenzing I 3:1.

O 5. místo: Technické služby Karviná – GO Steel 4:0.

Konečné pořadí: 1. Technické služby Havířov, 2. Biocel Paskov Lenzing II, 3. Huisman Konstrukce, 4. Biocel Paskov Lenzing I, 5. Technické služby Karviná, 6. GO Steel.