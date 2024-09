/ZAMĚSTNANECKÁ LIGA DENÍKU – FOTOGALERIE, VIDEO/ Chvíli to vypadalo na Huisman, pak na Inommotics a ve výsledku berou vše v Biocelu Paskov Lenzing. Zatímco první tým této firmy získal na turnaji 5. ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku ve Staříči jediný bod a skončil poslední, „béčko“ pouze dva ztratil a celé odpoledne ovládl. Kromě zlatého poháru si tak odvezl i postup do semifinále, které proběhne příští rok v květnu.

Turnaje se zúčastnilo šest týmů z pěti firem, několik původně nahlášených podniků muselo účast škrtnout kvůli následkům nedávných povodní. Mužstva se před turnajem dohodla, že půjdou cestou klasické tabulky, kdy bude hrát každý s každým a tým s nejvyšším počtem bodů zvítězí. Na rozdíl od minulých ročníků Zaměstnanecké ligy Deníku tak neprobíhalo žádné play off.

„Při takovém počtu je tento systém lepší, aby si všichni zahráli a měli z toho větší zážitek. Já myslím, že tohle bylo super. Poměřili jsme se s každým, bohužel jeden zápas jsme nezvládli a to nás stálo celkové vítězství,“ věděl Dalibor Petrželka z Inommotics.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Pryček zoom_in Klíčovým zápasem turnaje byl souboj Inommotics s Biocel Paskov Lenzing (2), který druhý tým vyhrál 4:3. Velkou zásluhu na tom měl skvělými zákroky i gólman Paskova.

Narážel na fakt, že jeho cestu zarazil pouze jeden z týmů Paskova, kterému se dařilo být úspěšný se svou hrou na brejky, pevnou o branou a skvělým brankářem. Favorit tak po celý zápas jen dotahoval skóre a nakonec padl 3:4.

„Věděli jsme, že jsou výborní, mají tam fotbalisty, takže jsme se do nich netlačili. V prvním zápase turnaje jsme zbytečnými chybami ztratili náskok a jen remizovali, ale pak jsme se postupně zlepšovali. Zjistili jsme, že nejlepší je soustředit se na obranu a hrát do rychlých protiútoků, tak jsme to praktikovali, protože jsme naštěstí ze všeho stříleli góly,“ uvedl Patrik Třeštík, jenž obsluhuje čistírnu Biocelu.

Paskov zvládl poslední dva zápasy a došel si pro celkový triumf. „Bohužel, můžeme si za to sami, protože zrovna v tomto zápase s nimi jsme měli spoustu šancí. Ani z posledního závaru vyrovnání nevyšlo. Je to škoda, ale druhé místo bereme, i když jsme chtěli zkusit další kolo. Obecně jsme spokojení s výsledky, výkony i organizací,“ doplnil Petrželka.

Fenoménem turnaje a jeho jednoznačnou ozdobou však nebyl nikdo na hřišti, nýbrž početný tábor fanynek, které měl za sebou tým České distribuční, jenž skončil čtvrtý. Ženy byly slyšet, měly radost z každého gólu a dokonce si přivezly i buben. „V pátek jsme se dozvěděly, že bude fotbal, a jelikož jsme ve firmě hodně stmelení, máme tam přátelské prostředí, tak jsme neváhaly a šly fandit,“ vysvětlila Žaneta Bestová z personálního oddělení firmy s tím, že fanynky se rekrutovaly pouze z řad kolegyň.

Co říkaly na výkony svého týmu? „Super. Kluci jsou strašně šikovní. Překvapili. Dali do toho všechno a myslím, že do příště to ještě vytuníme. Fandění i hru. Jsme ale na ně pyšné,“ zasmála se.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Pryček zoom_in Týmu České distribuční fandil početný tábor fanynek.

Vítězové se mohou těšit na další kolo příští rok na jaře. Pokud by vyhráli i zde, postoupili by do celostátního finále. „Nějaké pivo si na oslavu dáme a pak uvidíme. Ale někteří musí do práce, takže nic divokého. To možná až o víkendu,“ podotkl Patrik Třeštík.

„Jestli chceme uspět i dál, asi budeme muset začít trochu trénovat. Sami jsme zvědaví, co tam předvedeme, ale rozhodně se nechceme jen zúčastnit. Jsme sportovci, chceme vyhrávat, takže rádi bychom tam něco uhráli,“ dodal.

Vítěz celostátního finále získá třídenní letecký zájezd na vybrané fotbalové utkání zahraniční ligy, druhý tým vyhraje čtyřdenní pobyt v lázeňském resortu PAWLIK – AQUAFORUM ****, Františkovy Lázně a třetí tým získá cenu dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou Plzeňského Prazdroje, luxusní večeří a ubytováním na jednu noc plus dárek.

Výsledky turnaje: GO Steel – Inommotics 1:7, Huisman konstrukce – Biocel Paskov Lenzing (2) 2:2, Česká distribuční – GO Steel 8:2, Biocel Paskov Lenzing (1) – Huisman konstrukce 0:5, Inommotics – Biocel Paskov Lenzing (1) 5:2, Biocel Paskov Lenzing (2) – Česká distribuční 6:1, GO Steel – Biocel Paskov Lenzing (1) 3:2, Česká distribuční – Huisman konstrukce 2:3, Inommotics – Biocel Paskov Lenzing (2) 3:4, GO Steel – Huisman konstrukce 0:4, Biocel Paskov Lenzing (1) – Česká distribuční 3:3, Huisman konstrukce – Inommotics 3:4, Biocel Paskov Lenzing (2) – Biocel Paskov Lenzing (1) 4:0, Inommotics – Česká distribuční 7:2, Biocel Paskov Lenzing (2) – GO Steel 7:0.

Pořadí: 1. Biocel Paskov Lenzing (2) 13 bodů, 2. Inommotics 12 bodů, 3. Huisman konstrukce 10 bodů, 4. Česká distribuční 4 body, 5. GO Steel 3 body, 6. Biocel Paskov Lenzing (1) 1 bod.