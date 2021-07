Myslíte kvůli případnému soupeři pro osmifinále, že?

Jasně, pokud remizujeme s Anglií, vyhrajeme skupinu a půjdeme na někoho z trojice Německo, Portugalsko, Francie. To by bylo dost složité.

Nevěřil byste mužstvu?

Věřil i proti takovému soupeři. Tým si sednul, je vidět, že v něm je dobrá nálada. Chemie a atmosféra je v reprezentaci nejdůležitější. Vidím v tom velký rozdíl oproti hokejistům na mistrovství světa. Tam jim to neklapalo.

Češi porazili Skotsko a remizovali s Chorvatskem. Je to cenný bod?

Zlatej. Nikdo nečekal, že bychom mohli mít po dvou utkáních čtyři body. Máme to nádherně rozehrané.

Co vás na zápase zaujalo?

Naše perfektně zvolená taktika. Ihned jsme na ně vlítli, napadali jsme je, nenechali je hrát. Měli jsme v držení míč, to se jim nelíbí, proto jsme se dostali do vedení. Je jen škoda toho rychlého gólu na začátku druhé půle, to s námi otřáslo, srazilo nás to dolů. Ale srovnali jsme se s tím a remízu uhráli zaslouženě.

Neměl proti Perišićově střele lépe zasáhnout gólman Vaclík?

Hodnotit gólmana je složité, moc tomu nerozumím, proto se do toho nechci tolik pouštět. Ale vypadalo to, že míč neletěl daleko od něj. Možná mohl zasáhnout…

Před brankou uklouzl obránce Vladimír Coufal a poté přiznal, že si vzal špatné kopačky. Vyčinil byste mu?

Já moc ne, odehrál jsem devadesát devět procent zápasů v lisovkách, takže ho chápu. (směje se) Chyba to samozřejmě je, ale taky trochu smůla. O deset minut později by se mu to už nestalo. Na začátku poločasu je ale hodně nakropené hřiště. Každopádně hrál Cuf zase výborně.

Branku dal opět Patrik Schick, tentokrát z penalty. Kopal, i když byl sám faulovaný. Nezatrhl byste mu to jako trenér?

Vůbec, s tímhle problém nemám. Tohle pravidlo je za mě nesmyslné. Patrikovi perfektně vyšel první zápas, nabral sebevědomí a proti Chorvatsku v tom pokračoval. Penaltu zvládl, i když musel čekat na čistý dres. Je to zkrátka klíčový hráč.