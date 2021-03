Budeme potřebovat:

450 g hladké mouky

250 ml vody

25 g čerstvého droždí (nebo 10 g sušeného rovnou do mouky)

30 g sádla

1 lžička cukru

1 lžička soli

Postup:

Do hrnku s teplou (ne horkou) vodou rozdrobíme droždí, zamícháme s lžičkou cukru, poprášíme lžící hladké mouky, přikryjeme utěrkou a necháme 10-15 minut odpočívat. Mezitím si do mísy odvážíme mouku, po okrajích osolíme, přidáme povolené sádlo a uprostřed uděláme důlek. Nachystáme si dva plechy vyložené pečicím papírem, vál a váleček. Pak do mísy s moukou přidáme vzešlý kvásek a řádně vymísíme v těsto (kdo má robota, ušetří si práci).

Těsto přemístíme na pomoučený vál, rozdělíme na tři koule, zploštíme a každou rozkrojíme do kříže na 4 stejné díly. Každý dílek ve tvaru trojúhelníku zploštíme válečkem, tvar trojúhelníku zůstane naznačen. Základnu máme směrem k sobě a srolujeme jako úzkou utaženou roládku do tvaru rohlíku. Skládáme na plechy s odstupy (6 na každý plech). Přikryjeme potravinářskou fólií.

Zapneme troubu na 220 stupňů. Jakmile je trouba rozehřátá (mně to trvá cca 15-20 minut, takže si stihnou rohlíky ještě odpočinout), potřu rohlíky rozkvedlaným vajíčkem s lžičkou vody, pomocí mašlovačky. Můžete něčím posypat (sýr, semínka, slanina…). Peču na 220 stupňů 10 minut. Možná to bude vaší troubě trvat o něco déle, ale ať jsou jen do zlatova, nenechávejte dlouho, byly by tvrdé. Takto budou krásně křehké na povrchu a jemné uvnitř.

Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.