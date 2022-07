200 g vypeckovaných třešní

200 g tvarohu

Postup:

Vypeckované pořádně zralé třešně jsem dala do hrnce a nechala minutku dvě prohřát, pomačkala jsem je věcí na šťouchání brambor.

Dokonalé spojení chutí. Tvarožník s ovocem je ideální letní dezert

V tuto chvíli můžete ochutnat, jestli si chcete přisladit třeba rýžovým sirupem, ale já měla tak zralé třešně, že nebylo potřeba. Nalila jsem to do mixeru, přidala tvaroh, mixla do hladka a dala vychladit do mrazáku.

Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.