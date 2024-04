Házenkáři Baníku Karviná zvítězili v sobotním 4. semifinále extraligy v Lovosicích 32:31 po sedmimetrových hodech, sérii ovládli poměrem 3:1 na zápasy a v repríze finále si to od 15. května rozdají s obhájci titulu z Plzně. Začne se na západě Čech.

Lovosice - Karviná 31:32 SH (4. semifinále play-off extraligy - sobota 27. 4. 2024). | Foto: Lovci Lovosice

Karvinští začali lépe a ještě ve 43. minutě vedli o čtyři góly. Domácí však zabrali a skóre otočili. Deset vteřin před koncem je poslal do vedení Horák. Hostující kouč Brůna si vzal oddechový čas a po něm jeho svěřenci ještě dokázali po vydařené akci Širokým poslal zápas do sedmiček. V nich byl úspěšnější Baník a mohl slavit postup do finále.

„Tohle asi všichni chceme, aby nám házená dělala radost. V některých fázích to bylo vypjaté, místy tvrdé, úžasní diváci a na konci trochu emoce. Ale proto to hrajeme. My jsme to v Lovosicích chtěli ukončit, to se nám podařilo a věřím tomu, že tentokrát dokážeme Plzeň porazit a získat titul. To je náš cíl,“ řekl karvinský asistent Martin Galia.

„Vypjaté, bojovné utkání. Vyšla nám poslední kombinace a v sedmičkách jsme uspěli, takže nemám co dodat. Bravo Lovci, byl to těžký zápas a přeji vám, ať máte znovu medaili,“ prohlásil karvinský křídelník Ondřej Skalický, se sedmi góly nejlepší střelec zápasu.

4. semifinále play-off extraligy (sobota 27. 4. 2024):

Lovosice – Baník Karviná 31:32 po sedmičkách (11:16, 27:27)

Nejvíce branek: Kupa 7/1, Horák 6, Mizera 5 – Skalický 7, Harabiš 6/1, Patzel 5. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmimetrové hody: 3/1 – 1/1. Vyloučení: 4:7. Diváci: 713.