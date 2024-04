Házenkáři Baníku Karviná prohráli sobotní 2. semifinále play-off extraligy v Lovosicích 26:28 a série je tak srovnaná na 1:1 na zápasy. Pokračuje se v sobotu 20. dubna ve Slezsku.

Lovosice - Karviná 28:26 (2. semifinále play-off extraligy - 13. 4. 2024) | Foto: Lovci Lovosice

Karviná nabrala během úvodních patnácti minut nepříjemné čtyřbrankové manko, to však do konce prvního poločasu dokázala smazat a ještě navrch si vypracovat po parádní a rychlé šňůře 7:1 náskok o dva góly.

Baník dlouho vedl i po změně stran. Když mu v čase 55:50 vrátil náskok Solák, vypadalo to pro hosty nadějně. Nakonec z toho nic nebylo. Lovosice totiž až do konce již neinkasovaly a třemi góly dokonaly obrat.

„Gratuluji Lovosicím k dobrému a odvážnému zápasu a hře sedm na šest. Bravo pro mladého Pavla Vojíře, který do akcí chodil po celé utkání po tlamě a byl tím rozdílovým hráčem. Buď sám dokončil akce nebo byl schopný je dohrát dále,“ řekl trenér Karviné Michal Brůna.

„Je to jedna jedna. Už jsme byli ale i v horší situaci loni, kdy jsme prohrávali 0:1. My se budeme připravovat na další zápas a budeme dělat všechno pro to, aby ta série skončila 3:1 pro nás,“ dodal kouč Baníku Michal Brůna.

2. semifinále play-off extraligy (sobota 13. 4. 2024):

Lovosice – Baník Karviná 28:26 (11:13)

Nejvíce branek: Horák 7, Motl 6/4 - Patzel 8, Solák 6/1. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Vyloučení: 2:2. Sedmimetrové hody: 6/5 – 1/1. Diváci: 914. Stav série: 1:1.