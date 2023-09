OBRAZEM: Baník zůstává stoprocentní, ve šlágru přetlačil Zubří. Co řekl trenér?

/FOTOGALERIE/ Tři zápasy, tři výhry a skóre plus 27! Házenkáři Karviné pokračují v povedeném vstupu do nové extraligové sezony. V sobotním podvečerním utkání 4. kola přehrál Baník ve šlágru Zubří kvalitním závěrem 25:20. V hale to viděla parádní návštěva 1354 diváků.

HCB Karviná - HC Zubří 25:20 (3. kolo extraligy, 23. 9. 2023). Vyrovnaný duel rozhodli domácí v posledních osmi minutách. | Foto: HCB Karviná