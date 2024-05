/VIDEO, FOTOGALERIE/ Už je to tady! Finálová bitva o český titul v extralize házenkářů začíná, usilovat o něho budou pošesté v řadě za sebou týmy Karviné a Plzně, kde play-off na tři vítězství odstartuje ve středu 15. května od 18 hodin. V hale Baníku bude série pokračovat druhým zápasem v sobotu 18. května rovněž od 18 hodin.

Házená, čtvrté finále play-off extraligy HC Baník Karviná - Talent Plzeň 29:34. Stav série: 2:2 na zápasy (17. května 2023). | Video: Deník/Richard Kutěj

Z předloňského souboje tradičních soupeřů vyšla vítězně Karviná, vloni byl úspěšnější plzeňský Talent. Jak dopadne finále letos? „Známe se dobře, rozhodne momentální forma jednotlivých hráčů, šíře kádru, výkon brankářů a samozřejmě i trochu štěstí,“ uvedl na webu klubu Michal Brůna, kouč Baníku.

„Je to asi největší rivalita za poslední léta. Pošesté za sebou se setkáváme s Plzní, jde vidět, že oba týmy to dělají dobře. Extra náboj to bude mít samo o sobě, je to finále. Každý ho chce vyhrát, jsme hladoví, určitě chceme Plzni vrátit loňskou porážku,“ přiblížil náladu Baníku třicetiletý kapitán Jan Užek, po jednačtyřicetiletém brankáři Martinu Galiovi druhý nejstarší hráč kádru Slezanů.

Příprava na vrchol sezony nebyla pro úřadující vicemistry snadná, během extraligové pauzy v národním týmu úspěšně bojovali s Rumunskem o postup na mistrovství světa Denis Harabiš, Jonáš Patzel, Dominik Solák, Matěj Nantl a jako trenér brankářů i Martin Galia, junioři Vojtěch Prašivka a Vojtěch Košťálek startovali s českým výběrem na mezinárodním turnaji v Egyptě.

„Bez šesti reprezentantů toho moc dělat nemůžete, ale v rámci možností jsme se snažili připravovat ostatní hráče takticky i fyzicky na finálovou sérii s Plzní, která měla lehkou výhodu, protože měla kompletní kádr doma,“ prozradil Michal Brůna.

„Nechceme si ale určitě stěžovat, program je nabitý a nebyla jiná možnost termínů zápasů. Jsme rádi a hrdí, že naši hráči mohli pomoct reprezentaci v postupu na mistrovství světa 2025,“ dodal zkušený trenér Karviné.

V prvním finále se navíc musí vypořádat s absencí Dominika Soláka, jenž od Disciplinární komise Českého svazu házené vyfasoval dodatečně stopku na dva zápasy za „úmyslné udeření hráče Pavla Horáka do hlavy“ během třetího semifinále 20. dubna doma s Lovosicemi (35:21).

„Solák je velmi tvrdý obránce, ale určitě né zákeřný. Nikdy nikoho nezranil a nikdy nebyl trestán. Nesouhlasím s argumenty disciplinární komise, že útok na Pavla Horáka byl mířen cíleně na hlavu, zezadu. Videozáznam, který byl všem k dispozici to vylučuje,“ zastal se Michal Brůna jedné z opor týmu.

Jisté je, že Solák bude v prvním finále chybět i proto, že z reprezentace se vrátil se zlomeným nosem. „Žádali jsme o výjimku, aby mohl nastoupit s maskou, což nám bylo zamítnuto. Navíc stále čekáme na vyjádření exekutivy svazu ohledně jeho disciplinárního řízení. Je to velká smůla, ale bereme to jako fakt a musíme se s tím poprat,“ neskrýval zklamaní kouč a dodal, že otazník visí i nad dalšími dvěma zraněnými reprezentanty.

Finále 2022 - rozhodující pátý zápas: Karviná - Plzeň 31:26 (30. 5. 2022)

Baník, který letos vyhrál Český pohár, na cestě do finále extraligy vyřadil Brno 3:0 na zápasy a pak Lovosice, když o postupu rozhodl po sedmičkovém rozstřelu ve čtvrtém semifinále. Plzeň si poradila ve třech duelech s Frýdkem-Místkem i Kopřivnicí.

Souboj o titul na tři výhry odstartuje 15. května v Plzni, kde se bude hrát 22. května třetí duel i případný rozhodující pátý (29. 5.). Karviná by po druhém finále (18. 5.) měla hostit i případný čtvrtý zápas série (25. 5.).