Házenkáři Baníku Karviná vyhráli úterní semifinálové utkání Českého poháru v Brně 31:23 a v boji o celkový triumf si to rozdají s celkem Zubří.

Domácí se drželi s favoritem do 18. minuty, kdy byl stav 9:9. Slezané poté soupeři odskočili a do poločasu si vypracovali klíčový čtyřbrankový náskok. Po změně stran už svěřenci trenéra Michala Brůny dominovali, postupně vedení navyšovali a došli si na jihu Moravy pro pohodový postup do finále.

Semifinále Českého poháru (úterý 19. 12. 2023):

Brno – Baník Karviná 23:31 (13:17)

Nejvíce branek: Kukulovski 6, Matsuoka 5, Vomáčka 4 – Solák 10/2, Patzel 7, Užek 5. Sedmimetrové hody: 1/1 – 2/2. Vyloučení: 2:2. Diváci: 520.