/VIDEO, FOTOGALERIE/ Házenkáři Karviné porazili ve středečním finále Českého poháru Zubří na neutrální půdě v Praze jasně 27:17 a navázali na triumf z roku 2019.

Karviná - Zubří. Finále Českého poháru v Praze. | Video: Ondřej Grůza

Karviná měla povedený vstup do utkání, už po pěti minutách vedla o tři branky a do poločasové pauzy navýšila náskok na pět gólů. Po přestávce Slezané ještě více utáhli šrouby v obraně a Valaši téměř nebyli schopni skórovat. Velkou zásluhu na tom měl také skvělý brankář Baníku Petr Mokroš. V závěru si tak mohl dát gól přes celé hřiště i jeho náhradník Vojtěch Košťálek.

„Myslím, že jsme vyhráli pohár zaslouženě. Jednak za dnešní výkon, ale celkově cestou. Zvládli jsme těžký zápas na Dukle, v Brně a vyřadili jsme taky obhájce z Plzně,“ vykládal karvinský Dominik Solák. „Finále rozhodla naše obrana a fantastický Petr Mokroš v bráně. Výsledek mluví za vše, byli jsme o třídu lepší,“ dodal čtyřgólový Dominik Solák.

„Druhé místo asi dobré, ale jsem zklamaný. Největší problémy? Útok a přístup. My jsme si šli ten zápas zahrát, Karviná vyhrát. Nebyl to výkon hodný finále,“ řekl smutný Ondřej Mika ze Zubří, se čtyřmi brankami nejlepší střelec poražených. „Karviná nás předčila i takticky. Utekl nám už začátek, celkově to bylo z naší strany velice špatné,“ uzavřel Ondřej Mika.

Finále Českého poháru (středa 6. 3. 2024):

Karviná – Zubří 27:17 (14:9)

Nejvíce branek: Patzel 7, Harabiš 6, Solák 4 – Mika 4, Bajer 3. Rozhodčí: Hájek, Kozler. Sedmimetrové hody: 1/0 – 2:1. Vyloučení: 4:4. Diváci: 1489. Hráno v Praze.