/FOTOGALERIE/ Bylo to pořádné drama s pohádkovým happy endem! Házenkáře Baníku za prvním vítězstvím, kterým srovnali stav finálové série play-off extraligy s Plzní 1:1 na zápasy, hnali na domácí palubovce jejich skvělí fanoušci. Do haly jich v sobotu večer dorazilo 2014 a Karviná s jejich vydatnou podporou porazila ve skvělé atmosféře Plzeň 36:34 po sedmičkovém rozstřelu.

Hrdinou druhého duelu se stal karvinský Dominik Solák, který v sobotu nastoupil poprvé po odpykání trestu ze semifinále s Lovosicemi. I se zlomeným nosem z reprezentace nasázel Plzni 12 branek, dvě nejdůležitější v závěru utkání, kterými srovnal stav z 30:32 na 32:32. A úspěšný byl i v následujícím sedmičkovém rozstřelu.

„Kvůli zranění v posledních deseti dnech ztratil fyzičku, taky měl problémy s dýcháním. Nakonec ale ukázal, jak velký je hráč," chválil trenér Michal Brůna na webu klubu spojku Baníku.

„Byl jsem rád, že už můžu hrát. Extraligový zápas jsem nehrál pomalu měsíc a strašně mi to chybělo. Bylo pro mě mučení koukat na kluky, jak hrajou, a nemohl jsem jim pomoct," svěřil se před kamerami České televize šestadvacetiletý Dominik Solák.

„Bylo důležité, že jsme se nepoložili. V prvním poločase jsme měli pasáže, kdy nám Plzeň svojí dobrou hrou a zkušeností utekla, ale my jsme tomu pořád věřili a nakonec se to vyplatilo,“ radoval se Dominik Solák ze srovnání série.

Oba týmy spolu velice dobře znají, ve finále se potkaly pošesté v řadě za sebou. Předloni získala titul Karviná, vloni uspěl Talent. „Byly to nervy až do konce. Dlouho jsme prohrávali, pak se nám to povedlo otočit naší hrou 7 na 6. Klíčový byl opět Solák, který zase ukázal, jak moc je pro nás důležitý. Je to náš klíčový hráč," konstatoval trenér Michal Brůna po domácím vítězství.

Série play-off za vyrovnaného stavu 1:1 pokračuje ve středu 22. května v Plzni, do karvinské haly se vrátí v sobotu 25. května. Případný rozhodující pátý duel by se hrál 28. května na západě Čech.

Extraliga házenkářů – druhý zápas finále play-off:

HC Baník Karviná – Talent tým Plzeňského kraje 36:34 po sedmimetrových hodech (14:16, 32:32)

Branky Karviné: Solák 12/1, Harabiš 7/4, Patzel 4, Užek 3, Nantl 3/1, Fulnek 2, Skalický 2/1, Růža, Široký a Franc po 1.

Nejvíc branek Plzně: Bláha 10, Douda 9/1, Škvařil 6, Stehlík 3, Vinkelhöfer 3/1.

Rozhodčí: Šlezingr a Špunar. Sedmimetrové hody: 8/7 – 4/2. Vyloučení: 2:4. Diváci: 2014. Stav série: 1:1.