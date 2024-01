/FOTOGALERIE/ Klid před bouří. I tak se dá popsat pauza v extralize házenkářů, kterou na měsíc přerušil evropský šampionát v Německu. Pro body v další etapě nejvyšší domácí soutěže vyrazí čeští vicemistři z Karviné 31. ledna v Praze proti Dukle z druhého místa tabulky se ztrátou jednoho bodu na mistrovskou Plzeň.

Atmosféra druhého handbalového finále Karviná - Plzeň 28:25 (10. 5. 2023). | Video: Deník/Tomáš Januszek

„Kromě zápasů v Novém Veselí a Zubří, které nám nevyšly, jsem spokojený. Byla to škoda, protože jsme mohli přezimovat na prvním místě. Ale nejsme kapela, nemůžeme furt jenom vyhrávat. Je to sport a my tu černou kaňku budeme chtít Zubří vrátit ve finále Českého poháru,“ hodnotí pro Deník uplynulou část sezony Michal Brůna, zkušený trenér karvinského Baníku.

Z Karviné jsou v širším výběru reprezentace Jonáš Patzel, Dominik Solák, Matěj Nantl a jako trenér brankářů Martin Galia. Jak bude bez nich vypadat příprava?

Čekáme na to, jak dopadne Mates Nantl. Pokud tam vydrží a pojede na mistrovství Evropy, bude to pro něho velký úspěch. Původně byl totiž spojka a po roční cestě byl do nároďáku zařazen na úplně odlišném postu jako pivot. Chybět nám budou ještě Prašivka a Košťálek, kteří jsou pořád hráči Polanky, ale s námi trénují naplno. Ti budou pryč s nároďákem devatenáctek. Přípravu začínáme 8. ledna, čtrnáct dní budeme takové menší torzo, ale poslední týden, kdy se kluci vrátí, už budeme společně. V plánu máme 19. a 20. ledna v Prešově dva přípravné zápasy, které budou naší generálkou na extraligu.

Mít tolik hráčů v reprezentaci je pro trenéra velká radost, ale zároveň také asi trochu i starost…

Moje jediná obava je, aby se nikdo nezranil. Kluci přijedou asi fyzicky hodně rozbití, mistrovství Evropy je strašný frmol - co druhý den zápas, rychlá příprava na každého soupeře, je to velmi náročné. Kdo to nezažil, umí si to jen těžko představit. Klukům ale samozřejmě přeji, aby hráli na šampionátu co nejdéle, na druhou stranu ovšem doufám, že po něm budou mít i trochu prostoru na odpočinek.

Ve druhé části sezony čekají Baník tři vrcholy – evropský EHF Cup, Český pohár a extraliga. Který z nich je prioritou?

Pokusíme se uspět na všech frontách, když to máme tak dobře rozehrané. Jsme ve čtvrtém kole evropského poháru, ve finále Českého poháru a v extralize budeme bojovat o co nejlepší umístění pro play-off.

To je dost náročný program.

Zápasů bude hodně, kvůli evropskému i Českému poháru musíme pokaždé předehrávat extraligu. Velmi těžké je hledání termínů. Hraje se tak co tři dny, k tomu příprava i cestování. Je to pořádný šrumec, pro hráče je to fyzicky velmi náročné.

V EHF Cupu teď narazíte na tým Steaua Bukurešť. Už máte informace o soupeři?

Trenérem je Francouz Stephane Plantin, můj kamarád a spoluhráč z Toulouse. Psali jsme si, takže vím, že teď mají nějaké problémy a on odletěl domů. Tým se v rumunské lize pohybuje na osmém až desátém místě, vedení klubu není spokojeno s výsledky a chce řešit jeho smlouvu. Takže nevím, jestli tam vydrží do doby, než s nimi budeme hrát. Steaua je historicky velmi úspěšný a známý klub s profesionálními podmínkami. Viděl jsem video, všechny tři spojky mají ke dvěma metrům, vysocí jsou i obránci. Všechno asi ukáže až první zápas.

Je lepší, že sérii rozehrajete v hale soupeře?

Je to malá výhoda, že to potom můžeme dohánět doma. Předtím jsme to měli dvakrát naopak. Teď vyšlo, že první zápas hrajeme v Bukurešti, a za to jsem rád. Termín je 10. nebo 11. února, ale pořád čekáme na odezvu z Rumunska. I když jsme jim poslali e-maily, nedali vědět, jestli se u nich bude hrát v sobotu nebo v neděli, což je nepříjemné i kvůli zajištění letenek.

O domácí pohárovou trofej se utkáte se Zubřím, kterému jste v prosinci podlehli v extralize 28:32. Bude to motivace?

Ten zápas se nám vůbec nepovedl. Myslím, že není třeba kluky nějak motivovat. Sami cítí, že se na finále musíme dobře připravit a Zubří to vrátit.

Vraťme se ještě k mistrovství Evropy, které začíná 10. ledna v Německu. Na co se nejvíc těšíte?

Na projev českého nároďáku. Soustředit se budu hlavně na to, jak bude hrát. I proto, že jsou v něm současní a také bývalí hráči Karviné, Tomáš Mrkva a Vojta Patzel.

Postoupí Češi na šampionátu ze skupiny?

Jsou dobře připraveni, fyzicky hodně silní, rychlí a dynamičtí. Favoritem je určitě Dánsko, naši budou muset podat výkon na hranici možností, ale věřím tomu, že jsou schopni ze skupiny postoupit. Musí porazit Řeky a rozhodující bude asi zápas s Portugalskem.