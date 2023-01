„Byl to vážně dobrý tréninkový kemp, viděli jsme v akci nové hráče, kteří ukázali, že se s nimi musí do budoucna počítat. A my zároveň víme, že s nimi můžeme pracovat. Takže pozitiva jednoznačně převyšují,“ hodnotí nadšeně Xavier Sabate úvodní sraz v Brně a poté duely Rize.