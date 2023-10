/FOTOGALERIE/ Byla to pro ně skvělá příprava na sobotní odvetu evropského poháru a karvinští házenkáři v ní ani na chvíli nezaváhali. V úterní předehrávce 9. kola extraligy smetli v Hranicích domácí Cement 32:20 a do tabulky si zapsali už sedmé vítězství. V této sezoně český vicemistr neuspěl jen na palubovce mistrovské Plzně.

Házenkáři Baníku Karviná v úvodním zápase 2. kola evropského EHF Cupu porazili v sobotu doma rakouský Fivers Handball Margareten z Vídně 32:26. | Foto: HC Baník Karviná

Úterní zápas byl vyrovnaný jen do 21. minuty (8:8), pak hosté odskočili a poločas vyhráli 15:9. Po přestávce Baník svůj náskok postupně dál zvyšoval až na dvanáctibrankový rozdíl. Za ziskem dalších dvou bodů ho střelecky táhli Dominik Solák, Matěj Nantl a Adam Ptáčník. Všichni nasázeli Hranicím shodně šest branek.

Už v sobotu večer čeká Baník odveta 2. kola evropského EHF Cupu v Rakousku, kde by ráda slavila postup. V úvodním zápase v sobotu doma HC Fivers Margareten z Vídně porazila 32:26. „Určitě to nebude snadné, ale máme zkušené borce. Nesmíme soupeře pustit do trháku, pak věřím, že to v Rakousku zvládneme," řekl zkušený karvinský trenér Michal Brůna po první pohárové výhře na domácí palubovce.

Extraliga házenkářů – 9. kolo:

Cement Hranice – Baník Karviná 20:32 (9:15)

Rozhodčí: Blanár a Opava. Sedmimetrové hody: 2/1 – 2/1. Vyloučení: 1:2. Diváci: 106.

Nejvíc branek Hranic: Piwko, Klus, Ševčík, Korger všichni po 3.

HCB Karviná: Solák, Nantl a Ptáčník po 6, Harabiš, Skalický a Široký po 3, Plaček 2, Živanov, Patzel a Růža po 1,