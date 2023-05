/FOTOGALERIE/ Házenkáři Baníku Karviná bojují o extraligový titul. První krok zvládli, když v nedělním úvodním finále play-off vyhráli v Plzni po velkém dramatu 32:31 a ujali se vedení v sérii hrané na tři vítězství. Bitva velkých rivalů pokračuje ve středu od 17 hodin ve Slezsku.

Plzeň - Baník Karviná 31:32 (Extraliga házené - 1. finále play-off, 7. 5. 2023). Na snímku karvinský David Růža. | Foto: Hynek Sladký

„Čekáme u nás v Karviné narvanou halu a tradičně fantastickou podporu našich skvělých fanoušků. Všichni se na to těšíme. Bude to určitě na hřišti boj a na tribunách řev. Chceme opět vyhrát, udělat druhý bod a vracet se do Plzně s mečbolem,“ řekl David Růža, spojka Karviné.

Všichni v kabině Baníku však vědí, že Západočeši jim nedají nic zadarmo. „Plzeň hraje fakt dobře, a tak je ve finále určitě zaslouženě. Je to náš tradiční soupeř. Jsou sehraní, mají výborně zvládnuté kombinace. Očekávám zase velký boj,“ prohlásil Petr Mokroš, brankář Baníku.

