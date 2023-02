Do vedení je ale český mistr v duelu ani jednou nepustil. Levé křídlo Baníku přispělo k výhře sedmi góly, o jeden méně nasázela soupeři střední spojka Patrik Fulnek.

„Veselí, bylo rozhodně dvakrát běhavější než my, podali velmi sympatický výkon. Přijeli jsme sem s mladým hráčem Prašivkou, kterého jsme chtěli podle plánu nasadit trošku dřív, ale Veselí to nedovolilo svojí dobrou hrou, proto se dostal do zápasu až na konci," konstatoval Michal Brůna, trenér karvinského Baníku.

„Chtěli jsme se poprat o výsledek, na Karviné bylo vidět, že je unavená a přijela z delší cesty. Kdybychom měli hráče v top stavu, mohlo to být dramatické minimálně do koncovky jako všechny naše domácí zápasy, zase se tu mohlo hrát o body až do posledního okamžiku,“ řekl kouč Nového Veselí Jan Běloch po první domácí prohře v roce 2023.

Tři kola před koncem základní části extraligy je Karviná v tabulce třetí, na vedoucí Plzeň ztrácí šest a druhé Lovosice pět bodů, ale na rozdíl od soupeřů má k dobru zápas s Frýdkem-Místkem, který bude dohrávat ve středu 1. března doma. Už v sobotu 25. února na své palubovce od 18 hodin nastoupí proti Dukle Praha, která má na čtvrtém místě o dva body méně.

Extraliga házenkářů - 23. kolo:

TJ Sokol Nové Veselí – HC Baník Karviná 26:30 (12:17)

Branky: Bendicsek 5, Hajko 5/2, Gregorovič 3, Halíček 3/1, J. Flajsar, D. Flajsar a Tomášek po 2, Jochman a Ogoun po 1, Navrátil a Popela 1/1 - Solák 7, Patzel 6, Fulnek a Široký po 4, Nantl 3, Harabiš 3/1, Užek 2, Ptáčník 1.

Rozhodčí: Pražák a Šulc. Sedmimetrové hody: 6/5 – 1/1. Vyloučení: 4:5. Diváci: 280.

Sled branek: 2:4, 5:5, 9:9, 10:14, 12:17, 15:20, 20:22, 20:26, 22:29, 26:30.