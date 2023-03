Házenkáři Karviné to k vítězství v Českém poháru nakonec nedotáhli. Ve středečním pražském finále prohráli s Plzní po vyrovnaném prvním poločase 30:34. Západočeši obhájili trofej z loňské sezony.

Plzeň - Karviná. | Foto: Marek Běhan

Rozhodnutí přinesl nástup do druhého poločasu. Plzni se mezi 33. a 38. minutou povedla šňůra 5:0, rázem vedla 24:19, a i když se ještě Karviná dotáhla na rozdíl dvou branek, blíž už se dostat nedokázala.

Nejlepším střelcem zápasu byl plzeňský Kosteski, autor osmi branek. Dvě dal ze sedmiček. Karvinou táhl sedmigólový Patrik Fulnek. Duel sledovalo v UNYP Areně na Podvinném mlýně tisíc diváků.

„Plzeň vyhrála zaslouženě, měla více sil a lepší individuality. Na nás se trochu projevil náročný program. Máme teď jediný úkol. Dostat se do finále ligy, třeba to Plzni vrátit a získat titul,“ řekl gólman Karviné Martin Galia.

„Byl to krásný zápas ve výborné atmosféře. Je to nádherný pocit. Ta cesta v poháru nebyla jednoduchá, jsme rádi, že jsme to zvládli. Většinu času jsme byli napřed, ale bylo to vyrovnané utkání,“ dodal kouč Plzně Petr Štochl.

Český pohár – finále (Praha, středa 15. 3. 2023):

Talent Plzeň – Baník Karviná 34:30 (18:18)

Nejvíce branek: Kosteski 8/2, Nejdl 7, Douda 6/3, Bláha 6 – Fulnek 7, Harabiš 4/2, Solák 4, Nantl 4. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Vyloučení: 5:4. Sedmičky: 6/4 - 4/3. Diváci: 1000.