Jeho tým byl nasazený do 2. kola a z něho postoupil přes kosovský KH Rahoveci, který po výhře v hale soupeře 33:29 ho v domácí odvetě porazil 32:29. Bosenská Gračanica na cestě do 3. kola musela zdolat dvě překážky - kosovské KH Katrioti (36:22, 36:22) a ázerbajdžánské HC Baku (33:17, 37:28).

Splněno! Karviná jde v poháru dál, kosovský Rahovec zdolala i doma. Podívejte se

„Pro nás je dobré, že do Gračanice to není až tak daleko, ale víc se budeme soupeři věnovat až příští týden. Teď máme plně pozornost upřenou na sobotní utkání s Talentem Plzeň,“ připomenul Michal Brůna nadcházející domácí duel extraligy, který se hraje od 18 hodin.

I Plzeň se se rozdílem jedné branky nad lotyšským Dobele probojovala do 3. kola EHF Cupu a v něm narazí na izraelský AS SGS Ramhat Hashron. Mezi 32 nejlepších týmů prošli přes lucemburský Esc házenkáři Dukly Praha a nyní je čeká islandský IBV Vestmannaeyjar. Právě Dukla má zkušenost s Gračanicí, kterou v roce 2019 porazila v Challenge Cupu 26:21 a 21:20.

Pohárový víkend a další postup Karviné: po týmu z Kosova si poradila i s Lovci

Baník, který obhajuje mistrovský titul, je v tabulce nejvyšší české soutěže třetí. Jeho soupeři v Evropském poháru patří v lize Bosny a Hercegoviny momentálně 6. příčka. K úvodnímu souboji by mělo dojít v termínu 3. nebo 4. prosince v Karviné, pak se tým trenéra Brůny vydá na téměř 800 kilometrů dlohou cestu do bosenské Gračanice, kde by mělo dojít k odvetě 10. až 11. prosince.