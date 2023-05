/FOTOGALERIE/ Házenkáře Karviné čeká v neděli v Plzni rozhodující 5. finále play-off extraligy. Slezané přišli během tvrdé série nejen o vedení 2:0, ale také o oporu Dominika Soláka, který už podle slov trenéra Michala Brůny Baníku nepomůže.

Baník Karviná - Plzeň (Extraliga - 4. finále play-off, 17. 5. 2023). Lídr Slezanů Dominik Solák se po faulu svíjel v bolestech. | Foto: HCB Karviná

„Čtvrtý zápas doma jsme prohráli po zásluze, Plzeň podala dobrý výkon. Jedinou kaňkou byl likvidační faul Chmelíka na Dominika Soláka,“ řekl po středeční porážce 29:34 pro klubový web karvinský kouč Michal Brůna.

„Solo má zlomenou klíční kost. Chmelík tak vyřadil našeho nejlepšího hráče z rozhodujících zápasů,“ štve trenéra Baníku. „Chmelíka jsem vždy chválil za jeho tvrdost, ale i férovost. Faul, který předvedl na Soláka ve výskoku, jsem u něj nikdy neviděl,“ kroutil hlavou Brůna.

VIDEO: Karviná neslaví. Baník čeká boj v Plzni, Solák je zraněný po faulu

„Pokud je pravda, že Chmelík končí kariéru, je to dost podezřele. Vypadá to, že se na Soláka obětoval a z modré karty a následné disciplinární komise si nemusí nic dělat, protože to byl jeho poslední zápas,“ prohlásil Michal Brůna.

„Tímto likvidačním faulem a Solákovým následným nekoordinovaným pádem na střelecké rameno a hlavu si Solo nalomil klíční kost a udělal lehký otřes mozku. Zřejmě v opojení adrenalinu chtěl týmu pomoct a šel znovu na hřiště, kde se mu klíční kost při následné střele zlomila úplně,“ popsal sled události trenér Karviné.

„Otazník navíc visí nad startem Fulneka. Nevíme totiž, jestli bude moct nastoupit s pochroumaným kotníkem. Plzeň si je vědomá toho, že bez Soláka má titul skoro v kapse. My se však nevzdáváme a do Plzně se pojedeme pokusit o nemožné,“ dodal Michal Brůna před nedělní bitvou, která začne v 17 hodin.